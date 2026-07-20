Le Guardie Rivoluzionarie hanno fatto saltare in aria due petroliere che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz

AgenPress. Le Guardie Rivoluzionarie hanno annunciato di aver fermato due petroliere che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz senza il permesso di Teheran, in modo “non autorizzato”.

“Nella tarda notte di ieri, due petroliere che tentavano di entrare e uscire dal pericoloso e insicuro passaggio meridionale dello Stretto di Hormuz sono state fatte saltare in aria” – secondo quanto riportato dalla televisione di stato iraniana e dall’agenzia di stampa Tasnim.

In Kuwait, l’esercito ha annunciato all’alba che le sue difese aeree stavano subendo un attacco da parte di “sistemi aerei senza pilota iraniani”. In Bahrein, le sirene della difesa aerea sono state attivate durante la notte, ha dichiarato il ministero dell’Interno, mentre l’ambasciata statunitense ha avvertito che, secondo le sue “informazioni”, le forze armate iraniane “potrebbero cercare di colpire luoghi non specificati” nella capitale Manama, in particolare nella sua parte “centrale”.

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