AgenPress. L’esercito statunitense ha annunciato di aver completato la nona notte consecutiva di raid aerei contro l’Iran. Teheran ha reagito prendendo di mira ancora una volta i paesi vicini nel Golfo e annunciando di aver attaccato due petroliere nello Stretto di Hormuz.

I raid notturni “hanno preso di mira i centri di comando militari iraniani, le strutture di difesa aerea e di sorveglianza costiera, le capacità marittime, le strutture di lancio di missili e droni e le reti di comunicazione, al fine di ridurre ulteriormente la capacità dell’Iran di attaccare navi commerciali e personale navale civile in transito nello Stretto di Hormuz”, ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) in un comunicato.

“Li abbiamo colpiti di nuovo duramente stasera”, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti, sottolineando che i bombardamenti statunitensi sono stati effettuati per “onorare” i soldati americani uccisi nei giorni scorsi in Medio Oriente.

Secondo il CENTCOM, due membri delle forze armate statunitensi sono rimasti uccisi quando l’Iran ha attaccato una base in Giordania e i resti ritrovati sul luogo dell’attacco, ma non ancora identificati, appartengono probabilmente a un terzo militare.

Un altro soldato americano è rimasto ucciso l’altro ieri, sabato, nell’esplosione di un drone iraniano nel nord dell’Iraq.

Il bilancio ufficiale delle perdite militari statunitensi dall’inizio della guerra in Medio Oriente con l’attacco israelo-americano all’Iran, è quindi salito a 17 morti.

D’altro canto, secondo l’ultimo bilancio ufficiale annunciato venerdì dal Ministero della Salute iraniano, più di 50 persone sono state uccise e altre 500 ferite dalla ripresa delle ostilità all’inizio del mese.

Il “memorandum d’intesa” firmato dai presidenti di Stati Uniti e Iran il 17 giugno, che avrebbe dovuto portare a un ciclo di negoziati per porre fine definitivamente al conflitto armato, è fallito a causa della diffusione delle armi e del progressivo aggravarsi della situazione di stallo nello strategico Stretto di Hormuz.