Pozzolo (FN): “Candidatura Roggero proposta dalla Lega? Una puttanata, il tema è farlo uscire dal carcere”

AgenPress. “Parlare oggi di una candidatura di Mario Roggero penso che sia, consentitemi un termine un po’ colorito, una puttanata. Il vero tema è un altro: è cercare di consentire a Mario Roggero di uscire da un posto che non gli spetta, il carcere”.

Lo ha detto Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale, intervenendo oggi a “Italia No Limits”, programma condotto da Roberto Poletti su Giornale Radio.

“Ci sono partiti e purtroppo devo dire anche partiti del centrodestra, come la Lega, che su Mario Roggero, adesso che è finito dentro, diventano i suoi principali difensori. Peccato che alla Camera, quando c’è stata l’occasione di votare alcuni emendamenti proposti da Futuro Nazionale che avrebbero evitato quantomeno il risarcimento del danno nei confronti delle famiglie di criminali che commettono rapine nelle case, hanno bocciato gli emendamenti”, ha aggiunto Pozzolo.

“Quando si è nel potere legislativo, cioè quando si è chiamati a fare le leggi, quello che conta è la ciccia che si vota in Parlamento, non tutto il contorno, non le dichiarazioni successive, le vignette o gli hashtag”, ha concluso il deputato di Futuro Nazionale.