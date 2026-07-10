Oltre 1.000 atleti a Roma per la Finale Nazionale dei Campionati Italiani di Società Master

AgenPress. Lo Stadio Paolo Rosi ospiterà sabato 11 e domenica 12 luglio la Finale Nazionale dei Campionati Italiani di Società FIDAL Master 2026, il più importante appuntamento dell’atletica italiana riservato agli atleti over 35.

Saranno oltre 1.000 atleti e atlete, provenienti da tutte le regioni d’Italia, a contendersi i titoli di Società Campione d’Italia Master maschile e femminile, conquistati al termine delle fasi regionali di qualificazione.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Regione Lazio, di Roma Capitale, del CONI e della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), a conferma del suo rilevante valore sportivo, sociale e istituzionale.

Ad aprire ufficialmente l’evento sarà la Cerimonia di Apertura, in programma sabato 11 luglio alle ore 11.00, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo sportivo e delle autorità, che daranno ufficialmente il via alla manifestazione.

“Accogliere a Roma oltre mille atleti provenienti da tutta Italia è motivo di grande orgoglio. La Finale Nazionale dei Campionati Italiani di Società Master rappresenta il momento più importante della stagione dell’atletica Master e conferma come lo sport sia uno straordinario strumento di aggregazione, benessere e promozione della salute. Desideriamo ringraziare la FIDAL, il CONI, la Regione Lazio, Roma Capitale, la LILT, i partner e tutti i volontari che, con il loro impegno, hanno reso possibile la realizzazione di questa importante manifestazione”, dichiarano Andrea Orlandi, Presidente dell’A.O.C. Team Stadio Paolo Rosi, Antonio Epifanio, Dirigente dell’A.O.C. Team Stadio Paolo Rosi, e Gianclaudio Croce, Presidente di Lifesport SSD, a nome del Comitato Organizzatore.

Per due giorni Roma accoglierà, oltre agli atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori e familiari, confermandosi sede di uno dei più importanti eventi nazionali dedicati all’atletica Master e promuovendo, attraverso lo sport, i valori della salute, dell’inclusione e della partecipazione.