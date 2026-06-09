Meloni: “Solidarietà a Matteo Salvini per il grave episodio avvenuto oggi alla Sapienza”

Cronaca
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AgenPress. Solidarietà a Matteo Salvini per il grave episodio avvenuto oggi alla Sapienza.
Bruciare il volto di chi la pensa diversamente non è protesta: è odio ideologico. Un gesto intollerante, che nulla ha a che vedere con il confronto democratico.
Noi continueremo a portare avanti il nostro lavoro con determinazione e senza sconti, nonostante il clima di odio che qualcuno cerca di alimentare.
E’ quanto dichiara, in una nota, Guorgia Meloni.
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