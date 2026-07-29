l Cavaliere Gian Paolo Cioccia, membro della Fondazione Insigniti OMRI, ospite a TG5 Salute

La Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana esprime il proprio compiacimento per l’importante riconoscimento ottenuto dal Cavaliere Gian Paolo Cioccia, membro della Fondazione, che sarà ospite della rubrica medico-scientifica TG5 Salute, condotta dal dott. Luciano Onder, per presentare il suo volume Obesità tra scienza, terapie e consapevolezza: un viaggio oltre la dieta. Non è solo colpa tua, pubblicato da Gangemi Editore

AgenPress. L’opera affronta il tema dell’obesità con rigore scientifico e un linguaggio divulgativo, offrendo ai lettori una chiave di lettura aggiornata e accessibile di una patologia complessa, ancora troppo spesso oggetto di stereotipi e pregiudizi. Il volume illustra le più recenti evidenze scientifiche, le strategie terapeutiche oggi disponibili e l’importanza di un approccio fondato sulla consapevolezza e sulla centralità della persona.

L’intervista andrà in onda il 29 luglio 2026 alle ore 13.00, con replica il 30 luglio alle ore 8.00, offrendo al grande pubblico un’ulteriore occasione di approfondimento su un tema di grande rilevanza sanitaria e sociale.

La Fondazione guarda con particolare soddisfazione all’impegno dei propri membri, che attraverso la loro attività professionale, scientifica e culturale contribuiscono a promuovere la conoscenza, la prevenzione e una corretta informazione al servizio della collettività.

Al Cavaliere Gian Paolo Cioccia la Fondazione rivolge le più vive congratulazioni e l’augurio che questa importante iniziativa editoriale e televisiva possa contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza su una patologia che interessa milioni di persone, favorendo un approccio fondato sulla competenza scientifica, sul rispetto della persona e sul superamento di ogni forma di stigmatizzazione.