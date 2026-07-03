La Russia scatena un massiccio attacco contro la capitale Ucraina: Uccise almeno 30 persone

AgenPress. L’aeronautica militare ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato quasi 500 droni e oltre 70 missili contro il Paese in un “massiccio attacco combinato”, prendendo di mira simultaneamente la capitale da diverse direzioni. Sebbene la maggior parte dei missili e dei droni sia stata intercettata, un totale di 33 proiettili ha colpito il bersaglio.

Le autorità ucraine hanno dichiarato che squadre di intervento d’emergenza sono state dispiegate in 59 località della città per far fronte alle conseguenze dell’attentato.

L’esercito di Mosca ha definito l’attacco una rappresaglia per gli attacchi ucraini contro le proprie infrastrutture civili.

Il bilancio delle vittime accertate è di 30 morti e almeno 91 feriti, secondo quanto dichiarato da Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della città di Kiev. Le operazioni di ricerca e soccorso continuano, e si teme che altre persone sono sepolte sotto le macerie.

“Chiediamo una forte risposta internazionale. Non solo parole di condanna, ma azioni concrete per fermare il terrorismo russo”, ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha, avvertendo che il bilancio delle vittime probabilmente aumenterà.

Gli attacchi hanno danneggiato decine di siti in tutta la città, “per lo più normali edifici residenziali”, nonché una stazione di ambulanze, un istituto di ricerca, un hotel e altre attività commerciali, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

A più di quattro anni dall’invasione su vasta scala da parte della Russia, le città ucraine sono soggette quasi ogni notte ad attacchi da parte di droni e missili di Mosca.