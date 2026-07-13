Gruppo FS: Assemblea nomina il nuoco CDA di Ferrovie dello Stato Italiane

AgenPress. Si è riunita oggi l’Assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane che ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da Tommaso Tanzilli, Gianpiero Strisciuglio, Pietro Bracco, Franco Fenoglio, Silvia Marzot, Loredana Ricciotti e Daniela Rota.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato per il triennio 2026-2028.

L’Assemblea ha quindi nominato Tommaso Tanzilli Presidente e ha invitato il nuovo Consiglio di Amministrazione a nominare Gianpiero Strisciuglio quale Amministratore Delegato.

L’Assemblea degli azionisti ringrazia i membri del Consiglio di Amministrazione uscenti per il prezioso lavoro svolto.