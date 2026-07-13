Stati Uniti, in meno di una settimana un’altra persona è stata uccisa in una sparatoria che ha coinvolto l’ICE

AgenPress. Oggi una persona è stata uccisa in una sparatoria che ha coinvolto l’ICE a Biddeford, nel Maine, secondo quanto dichiarato dal presidente della Camera dei rappresentanti dello stato, a pochi giorni di distanza da un altro episodio in cui un agente federale ha ucciso a colpi d’arma da fuoco un immigrato messicano durante un controllo stradale a Houston, scatenando proteste di massa e richieste di trasparenza e responsabilità.

“Una persona è stata uccisa. L’ICE è coinvolta. La polizia statale e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza sono ora sul posto per raccogliere dettagli e ci aspettiamo che anche l’FBI indaghi”, ha dichiarato il presidente della Camera dei rappresentanti del Maine, Ryan Fecteau, in un comunicato su Facebook. “Questi sono i dettagli di cui dispongo al momento. Fornirò ulteriori aggiornamenti non appena mi verranno comunicati.”

La polizia di Biddeford ha dichiarato che si è verificato un “incidente di polizia” nella zona, a circa 18 miglia a sud di Portland, e ha affermato che al momento non sussiste alcuna minaccia per il pubblico, ma si è rifiutata di fornire ulteriori dettagli.

L’episodio si verifica a meno di una settimana da un altro caso in cui un uomo, mentre si recava al lavoro a Houston, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco da un agente dell’ICE. Lorenzo Salgado Araujo è stato ucciso durante un controllo stradale in quella che l’ICE aveva inizialmente descritto come un’operazione mirata, sebbene una fonte abbia poi affermato che Salgado Araujo non fosse l’obiettivo dell’operazione.

La sparatoria ha riacceso le richieste di responsabilità tra gli agenti dell’ICE, che avevano raggiunto il culmine all’inizio di quest’anno dopo che Renee Good, madre di 37 anni, e Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva anch’egli di 37 anni, erano stati uccisi da agenti federali dell’immigrazione durante l’operazione dell’amministrazione Trump a Minneapolis.