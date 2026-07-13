Sen. Scilipoti Isgrò Domenico: “Concluso ad Acireale il I° Seminario di Formazione Politica di Unione Cristiana

Al centro Sanità, Vita, Enti Locali e Sovranità

AgenPress. Si è concluso oggi presso il Wave Hotel di Viale della Fiera Franca 33 ad Acireale il I° Seminario di Formazione Politica di Unione Cristiana, presieduta dal Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.

Due giornate di lavori con amministratori, giovani, professionisti e cittadini per costruire una classe dirigente preparata, etica e responsabile in vista delle prossime scadenze Regionali e Politiche.

1° GIORNO: I 4 PILASTRI DELLA FORMAZIONE

Il percorso formativo si è articolato su 4 assi:

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI E BILANCIAMENTO DEI POTERI

Regole, responsabilità e limiti del potere prima di governare.

ECONOMIA POLITICA E FINANZA PUBBLICA

Debito, PNRR, manovre trasparenti al servizio del bene comune.

GEOPOLITICA E SICUREZZA NAZIONALE

Il ruolo strategico di Italia e Sicilia nel Mediterraneo.

COMUNICAZIONE POLITICA E LEADERSHIP ETICA

Integrità, servizio e comunicazione senza populismo.

2° GIORNO: CONFERENZA TEMATICA

“SANITÀ, TUTELA ALLA VITA E FUNZIONE DEGLI ENTI LOCALI”

La seconda giornata è stata dedicata al confronto pubblico con esperti e amministratori.

Sono intervenuti:

Dr. Mimmo Torrisi – Presidente del Tribunale del Malato di Catania, Sen. Dott. Domenico Scilipoti Isgrò – Presidente di Unione Cristiana, Avv. Massimiliano Giammusso – Sindaco di Gravina di Catania, Presidente del Parco dell’Etna, Responsabile Cultura ANCI e l’Ing. Livio Trombetta – Presidente Centro Aiuto alla Vita di Messina

Durante la conferenza sono emersi con forza alcuni punti:

SANITÀ DI PROSSIMITÀ E CASE DI COMUNITÀ

È stata sottolineata l’importanza strategica delle Case di Comunità come presidio fondamentale per alleggerire gli ospedali, garantire prevenzione e assistenza territoriale, e rimettere il cittadino al centro del sistema sanitario. Meno burocrazia, più servizi vicino a casa.

TUTELA ALLA VITA

È stato ribadito l’impegno per la tutela della vita dal concepimento alla sua fine naturale. In questo quadro è stata avanzata la proposta di rivedere la Legge 194 sull’interruzione di gravidanza in senso più restrittivo, con maggiori tutele e sostegno concreto alle donne e alle famiglie in difficoltà.

RUOLO DEGLI ENTI LOCALI

Comuni e Regioni come primo anello di prossimità tra istituzioni e cittadini. Servono più autonomia, più risorse e amministratori preparati per dare risposte concrete sui territori.

LE 3 URGENZE NAZIONALI RIBADITE

SANITÀ A TUTELA DEL CITTADINO

Più risorse ai territori e valorizzazione della medicina di base.

SOVRANITÀ MONETARIA DEL PAESE

Restituire al Popolo Italiano il controllo democratico sulle scelte economiche.

ABOLIZIONE DELL’ANATOCISMO BANCARIO

Eliminare una pratica che colpisce famiglie e imprese per una maggiore giustizia economica.

ORGANIZZAZIONE PER LE PROSSIME ELEZIONI

Il seminario ha segnato anche l’avvio del percorso per la presentazione delle liste di Unione Cristiana alle prossime elezioni Regionali e Politiche. Obiettivo: candidati competenti, con alto profilo morale e radicati nei territori.

“Abbiamo parlato di cose concrete – dichiara il Sen. Scilipoti Isgrò –. Di Sanità che deve curare le persone e non i numeri. Di Vita da tutelare sempre. Di Enti Locali che devono tornare ad essere la casa dei cittadini.

Unione Cristiana nasce su Valori, Dignità e Bene Comune. Con la Sovranità che decide e la Giustizia che protegge, vogliamo costruire un’Italia migliore”.