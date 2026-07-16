Legge elettorale, De Poli (Udc): “Ora il confronto passa al Senato. Governabilità e stabilità restano priorità”

AgenPress. “L’approvazione della riforma della legge elettorale alla Camera rappresenta un passaggio importante del percorso parlamentare. Ora il confronto proseguirà al Senato, dove continueremo a lavorare con spirito costruttivo affinché il Paese possa dotarsi di una legge elettorale capace di garantire stabilità, governabilità e istituzioni sempre più autorevoli”.

Lo dichiara il senatore Questore del Senato e segretario nazionale Udc Antonio De Poli.

“L’UDC ha sempre sostenuto che una buona legge elettorale debba saper coniugare governabilità e partecipazione. Per questo abbiamo portato avanti con convinzione il tema delle preferenze, nella consapevolezza che rafforzare il rapporto tra cittadini e istituzioni rappresenti un valore per la nostra democrazia. L’esito del voto su quell’emendamento non cambia questa convinzione.

L’unità dimostrata dal centrodestra nell’approvazione della riforma costituisce un elemento importante. Adesso il confronto si sposta al Senato, dove sarà fondamentale proseguire il lavoro con responsabilità e coesione, nell’interesse del Paese e del buon funzionamento delle nostre istituzioni”, conclude De Poli.