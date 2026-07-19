Borsellino, Schillaci: “Suo esempio resta riferimento nella lotta contro la criminalità”

AgenPress. “L’esempio di Paolo Borsellino resta ancora oggi un punto di riferimento altissimo nella lotta alla criminalità organizzata”, così il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“Paolo Borsellino, insieme a Giovanni Falcone, è stato un esempio per tutti noi – prosegue il Ministro -. Fare memoria delle stragi di via d’Amelio e di Capaci significa non solo onorarne le vittime, vuol dire anche prendere l’impegno di continuare a contrastare le mafie in ogni loro forma”.

A Palermo, il 19 luglio del 1992, “persero la vita, insieme a Borsellino, anche gli agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Li Muli. Uomini e donne dello Stato che hanno pagato con la loro vita l’impegno per una società più libera. I loro nomi, i loro esempi – conclude Schillaci – non saranno dimenticati. Lo Stato non arretrerà davanti alle mafie e continuerà a tramandare ai più giovani il ricordo di chi ha lottato anche per loro”.