Meloni: “Borsellino ci ha lasciato un’eredità fatta di coraggio, amore per la Patria e fiducia nei giovani”

Cronaca
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AgenPress. Il 19 luglio è una data che ha segnato la storia d’Italia. E ha segnato anche la mia vita.
Paolo Borsellino ci ha lasciato un’eredità fatta di coraggio, amore per la Patria e fiducia nei giovani: “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo”.
Nel suo ricordo continuiamo a percorrere la strada che ci ha indicato, con lo stesso impegno nella lotta alla criminalità organizzata e in difesa della legalità.
E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.
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