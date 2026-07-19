Palestina: una moschea e alcuni edifici sono stati dati alle fiamme in un attacco dei coloni

AgenPress. Coloni israeliani hanno dato fuoco a una moschea nella Cisgiordania occupata durante la notte, ha dichiarato un funzionario palestinese. Gli attacchi dei coloni contro le comunità palestinesi nella Cisgiordania occupata sono aumentati dall’inizio della guerra a Gaza e recentemente sono diventati quasi quotidiani.

Una ventina di coloni, alcuni con il volto coperto, hanno attaccato la moschea Al-Taqwa nel villaggio di Al-Tuwani durante la notte e le hanno dato fuoco, ha detto Mohammed Rabi, capo del consiglio del villaggio.

Gli uomini hanno anche dato fuoco a due case e a un caseificio, e hanno imbrattato i muri della moschea con scritte in ebraico prima di fuggire quando gli abitanti del villaggio sono usciti dalle loro abitazioni. I residenti sono riusciti a spegnere l’incendio prima che si propagasse.

La polizia israeliana ha dichiarato di aver inviato forze nel villaggio dopo aver ricevuto segnalazioni di violenza, aggiungendo di aver avviato un’indagine sulle circostanze dell’incidente.

“L’attacco dei coloni è avvenuto sotto gli occhi dell’esercito israeliano”, ha dichiarato l’attivista palestinese Osama Mahamra, sottolineando che un posto di osservazione dell’esercito israeliano si trova a pochi passi dalla moschea incendiata.

Il Ministero degli Affari Religiosi palestinese lo ha definito un “normale atto terroristico” e ha accusato il “governo di occupazione estremista” di Israele di incoraggiare la violenza dei coloni con l’obiettivo di sfollare i palestinesi.

In un recente rapporto, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha affermato che la violenza dei coloni israeliani nella Cisgiordania occupata ha raggiunto un livello “senza precedenti”, con una media di sei attacchi al giorno, che causano vittime e danni materiali.

Al di fuori di Gerusalemme Est, circa tre milioni di palestinesi vivono nella Cisgiordania occupata insieme a oltre 500.000 israeliani che risiedono in insediamenti considerati illegali dal diritto internazionale. Israele occupa la Cisgiordania dal 1967.