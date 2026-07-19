Israele: allevamento di coccodrilli del Nilo per l’utilizzo nelle carceri

AgenPress. La ministra israeliana per la protezione ambientale, Edith Shilman, ha classificato i coccodrilli del Nilo come “animali selvatici allevati in cattività”, aprendo la strada al loro utilizzo nelle carceri.

Il ministro della Sicurezza Nazionale di estrema destra Itamar Ben-Gvir ha accolto con favore il provvedimento. A dicembre aveva suggerito di utilizzare i coccodrilli per impedire le evasioni dei prigionieri palestinesi. “Maledetto terrorista, stai pensando di tentare la fuga? Pensaci due volte”, ha scritto di recente su Facebook, accompagnando il post con un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che lo ritrae mentre tiene un coccodrillo al guinzaglio. “I ministri Ben Gvir e Shilman stanno collaborando e circondando le prigioni di coccodrilli!”, recita la didascalia.

Tuttavia, il regolamento, entrato in vigore, stabilisce che i coccodrilli del Nilo, precedentemente classificati come animali selvatici, possono essere allevati a condizione che siano “detenuti da un organo di sicurezza secondo le condizioni determinate” dall’Autorità per la Natura e i Parchi “e a condizione che il Ministro per la Protezione Ambientale ritenga il loro possesso necessario per motivi di sicurezza”.

Secondo i media israeliani, l’alleato di estrema destra del Primo Ministro Benjamin Netanyahu avrebbe in programma di impiegare coccodrilli intorno al carcere di Keziot, nel sud di Israele, dove sono detenuti molti militanti di Hamas arrestati dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023 contro Israele.

Nell’estate del 2025, l’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha aperto un centro di detenzione per immigrati in Florida, in una zona paludosa popolata da alligatori, definendolo “l’Alcatraz degli alligatori”. Questo centro di detenzione è stato ora chiuso.