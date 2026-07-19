Giornalista trovato morto carbonizzato a Eboli: la vittima è Luigi Esposito, 53 anni

AgenPress. È stato identificato in Luigi Esposito, 53 anni, il giornalista trovato morto carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano. Il corpo, in condizioni tali da rendere inizialmente impossibile il riconoscimento, è stato rinvenuto dopo l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere un incendio divampato tra le sterpaglie. L’identificazione è stata resa possibile grazie alle indagini condotte dai carabinieri e al ritrovamento, nella stessa zona, dell’automobile intestata alla vittima.

Esposito, conosciuto da molti anche con il nome di Luca, era una figura molto nota nel panorama dell’informazione sportiva campana. Giornalista pubblicista, collaborava con il quotidiano La Città di Salerno e con l’emittente televisiva Ottochannel. Era inoltre direttore responsabile del portale di informazione calcistica Tuttosalernitana.com, punto di riferimento per i tifosi della Salernitana, ed era spesso presente come opinionista in trasmissioni sportive locali.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Salerno. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di vita del giornalista e chiarire il movente del delitto. Secondo gli elementi emersi nelle prime fasi investigative, l’ipotesi principale è quella dell’omicidio seguito dal tentativo di occultare il corpo dandogli fuoco, anche se saranno gli accertamenti medico-legali a fornire un quadro definitivo delle cause della morte.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nel mondo del giornalismo e dello sport campano. Colleghi, amici e tifosi hanno espresso messaggi di vicinanza alla famiglia, ricordando Esposito come un professionista appassionato e profondamente legato ai colori della Salernitana. Mentre proseguono le indagini, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sugli sviluppi dell’inchiesta.