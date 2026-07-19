Due militari statunitensi sono stati uccisi in Giordania e un altro risulta disperso

AgenPress. Due militari statunitensi sono rimasti uccisi mentre difendevano la propria posizione da un attacco missilistico balistico e da un attacco di droni iraniani in Giordania, e un altro militare risulta disperso, ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti.

Il Comando Centrale, noto come CENTCOM, ha dichiarato che i soldati sono stati uccisi in azione mentre le forze statunitensi e alleate rispondevano all’attacco. Non ha specificato il luogo esatto dell’attacco in Giordania né ha fornito ulteriori dettagli sulle circostanze.

Altri quattro militari americani sono stati ricoverati negli ospedali giordani, ma sono stati successivamente dimessi, ha dichiarato il CENTCOM. Il personale che è stato visitato per ferite lievi è tornato in servizio.

Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi aerei di rappresaglia contro l’Iran alle 18:00 di sabato, su ordine del presidente Donald Trump, al fine di “punire rapidamente” le forze iraniane per l’attacco.

Il CENTCOM ha affermato che gli attacchi miravano anche a indebolire la “capacità dell’Iran di minacciare il traffico marittimo commerciale” nello Stretto di Hormuz, segnando l’ultima mossa degli Stati Uniti per fare pressione su Teheran affinché rinunci al controllo di questa vitale rotta commerciale.