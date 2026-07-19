I fratelli Tate, arrestati dalle autorità statunitensi, dovranno affrontare accuse di stupro nel Regno Unito

AgenPress. Secondo quanto riferito dal servizio degli US Marshals, gli influencer dei social media Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati sabato a Miami dalle forze dell’ordine federali. Gli arresti, secondo le autorità britanniche, sarebbero collegati ad ulteriori accuse di stupro.

“Possiamo confermare l’arresto dei fratelli Tate avvenuto a Miami”, si legge nel comunicato. “Il mandato di arresto è secretato, pertanto non siamo in grado di confermare le accuse”.

Il Crown Prosecution Service del Regno Unito ha dichiarato che ha formulato ulteriori accuse di stupro contro Andrew, 39 anni, e Tristan, 38 anni, nell’ambito dei procedimenti in corso contro i due fratelli in quel paese. L’agenzia ha affermato che i fratelli sono in attesa di estradizione nel Regno Unito.

Andrew Tate deve rispondere di sette ulteriori capi d’accusa per stupro, tre per aver organizzato o agevolato il traffico a scopo di sfruttamento sessuale, tre per aggressione con lesioni personali e 19 ulteriori capi d’accusa relativi a immagini illegali di minori e materiale pornografico.

Tristan Tate è accusato di un reato di violenza sessuale, due reati di stupro e tre reati di organizzazione o agevolazione del traffico a scopo di sfruttamento sessuale, si legge nel comunicato.

Le accuse riguardano presunti reati commessi tra luglio 2010 e agosto 2017.

I due fratelli, entrambi ex kickboxer, sono spesso associati alla “manosfera”, un movimento sui social media che ha milioni di seguaci, che mira a esaltare gli uomini e a invalidare il femminismo, e sono stati accusati di incarnare la mascolinità tossica e la misoginia.

Sono cittadini con doppia cittadinanza statunitense e britannica e si sono trasferiti in Romania nel 2016, ma a seguito di un’indagine penale in corso nel Paese, sono tornati negli Stati Uniti l’anno scorso.

Nel 2022 dopo l’allarme lanciato da una ‘fidanzata’ di Tristan, i fratelli sono finiti sotto inchiesta in Romania per traffico di esseri umani, traffico di minori, pedofilia e riciclaggio. Sono ricercati da anni in Gran Bretagna.