Memorandum d’intesa. Mojtaba Khamenei: “La firma di Donald Trump è completamente priva di valore e di credibilità”

AgenPress. La Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, ha dichiarato in un comunicato stampa diffuso che le ripetute violazioni da parte degli Stati Uniti del memorandum di cooperazione firmato dai presidenti dei due Paesi dimostrano che la firma del presidente statunitense Donald Trump è “completamente priva di valore e di credibilità”.

Washington e Teheran si sono scambiate accuse reciproche nell’ultima settimana, dopo il fallimento dell’accordo di cessate il fuoco raggiunto, alimentando i timori di un ritorno a una guerra su vasta scala.

Khamenei ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero sapere che la nazione iraniana e il “fronte della resistenza” hanno “lezioni indimenticabili” da insegnare loro.

“Ora che il nemico americano cerca di incitare alla guerra deve sapere che la nazione iraniana e il fronte della resistenza hanno lezioni indimenticabili da impartirgli”, ha affermato l’ayatollah nel messaggio scritto trasmesso dalla televisione di stato.