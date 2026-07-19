Mamdani: “Netanyahu se viene a New York potrei farlo arrestare”

AgenPress. A settembre, in occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il sindaco di New York Zohrab Mamdani ha discusso la possibilità legale di arrestare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, un’ipotesi che ha suscitato una forte reazione da parte dell’ambasciatore israeliano presso l’ONU.

“Credo che il posto del Primo Ministro Netanyahu sia all’Aia. È un criminale di guerra perseguito con un mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale”, ha dichiarato Mamdani in un’intervista al New York Times. Ha aggiunto, tuttavia, di non sapere se avesse l’autorità per arrestare un leader straniero come Benjamin Netanyahu, ma di star discutendo la questione con le autorità di New York.

“Faremo ciò che la legge mi consente di fare a New York”, ha aggiunto.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il grande incontro annuale dei leader di tutto il mondo, si tiene ogni settembre presso la sede dell’Organizzazione a New York.

Il sindaco aveva precedentemente promesso di inviare la polizia cittadina per eseguire i mandati di arresto contro i leader ricercati dalla Corte penale internazionale, come Netanyahu e il presidente russo Vladimir Putin.

Danny Danon, ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, ha risposto immediatamente al sindaco di New York, affermando che Mamdani sceglie di “alimentare l’ostilità e cercare titoli sui giornali attaccando lo Stato di Israele”.

“Questo non cambierà nulla. Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu andrà a New York, parlerà con orgoglio davanti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e proclamerà davanti al mondo intero la verità di Israele, così come il suo diritto non negoziabile a difendere i propri cittadini”, ha aggiunto in un post sulla piattaforma X.

Parlando a una stazione radio di New York, Netanyahu ha accusato Zohran Mamdani di sostenere Hamas, affermando: “Credo che in fondo odi gli Stati Uniti”.

Mamdani, che proviene dall’ala sinistra del Partito Democratico, ha in passato definito Israele un “regime di apartheid”, denunciando l’attacco alla Striscia di Gaza come un “genocidio”. Si è inoltre ripetutamente espresso contro l’antisemitismo.

La Corte penale internazionale (CPI), con sede all’Aia, ha emesso mandati di arresto nei confronti di Benjamin Netanyahu per crimini di guerra e crimini contro l’umanità nella Striscia di Gaza, nel contesto dell’offensiva israeliana lanciata in risposta all’attacco di Hamas contro il territorio israeliano del 7 ottobre 2023.