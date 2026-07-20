Stretto di Hormuz. Rubio: “Altri Paesi devono intensificare i propri sforzi sia in termini materiali che di finanziamenti”

AgenPress. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha chiesto alla comunità internazionale di esercitare pressioni sull’Iran, insieme agli Stati Uniti, affinché “protegga la navigazione internazionale” nello Stretto di Hormuz.

“È chiaro che l’Iran, o almeno alcuni funzionari iraniani, vogliono controllare lo stretto e usarlo come leva contro il resto del mondo”, ha dichiarato il Segretario di Stato Rubio ai giornalisti prima di partire per le Filippine, dove parteciperà a un incontro internazionale.

“Gli Stati Uniti faranno, e continueranno a fare, tutto il necessario per proteggere il trasporto marittimo globale, ma anche gli altri Paesi devono intensificare i propri sforzi e contribuire a condividere l’onere, sia in termini di materiali che di finanziamenti”, ha proseguito.

Interrogato dai giornalisti sulla possibilità di una via diplomatica per uscire dalla guerra, Rubio ha risposto: “Siamo sempre aperti alla diplomazia”.

“Non possiamo avere un memorandum d’intesa che resti valido se ne violano i termini”, ha sostenuto il capo del Dipartimento di Stato, riferendosi all’accordo iniziale firmato il 17 giugno da Washington e Teheran che avrebbe dovuto spianare la strada ai negoziati per raggiungere una fine definitiva delle ostilità.

“Gli Stati Uniti restano sempre aperti a una soluzione diplomatica. Ci abbiamo provato molte volte con l’Iran e continueremo a provarci”, ha aggiunto Marco Rubio.