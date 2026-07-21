Roberto Vannacci vestito da imperatore romano. Accanto a lui compaiono Giorgia Meloni e Ignazio La Russa [video]

AgenPress. Un filmato generato con l’intelligenza artificiale, condiviso sui social network, mostra Roberto Vannacci nei panni di un imperatore romano all’interno di un grande anfiteatro. Il video, realizzato con tecniche di AI generativa, ha attirato l’attenzione per il suo stile cinematografico e per il forte contenuto simbolico.

Nelle immagini, l’ex generale appare seduto su un trono, circondato da scenografie ispirate all’antica Roma. Accanto a lui compaiono Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, anch’essi rappresentati in abiti riconducibili all’epoca romana. Il filmato alterna inquadrature solenni a scene costruite con effetti visivi tipici dei moderni strumenti di generazione video basati sull’intelligenza artificiale.

Durante la sequenza, il personaggio raffigurato come Vannacci pronuncia un discorso nel quale condanna alcuni avversari politici, tra cui Elly Schlein e Giuseppe Conte. Le immagini e i dialoghi sono presentati in chiave fortemente spettacolare e fanno ricorso a riferimenti storici e allegorici.

La diffusione del video ha alimentato discussioni online sia per il contenuto politico sia per il crescente livello di realismo raggiunto dagli strumenti di AI generativa. In molti casi, contenuti di questo tipo vengono condivisi come satira, parodia o intrattenimento, ma possono anche generare confusione se vengono estrapolati dal loro contesto originale.