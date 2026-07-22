Ornella Muti e Naike Rivelli chiedono la cittadinanza russa: “Vogliamo sentirci veramente a casa”

AgenPress. Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli hanno presentato domanda per ottenere la cittadinanza russa. Ad annunciarlo è stata la stessa Rivelli, spiegando che la decisione nasce da un forte legame con le proprie origini familiari e culturali.

“Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici”, ha dichiarato Naike Rivelli, sottolineando il valore identitario che questa scelta rappresenta per lei e per la madre.

L’attrice e sua figlia hanno più volte espresso negli anni il loro affetto nei confronti della Russia, Paese con il quale la famiglia mantiene legami personali. Secondo Rivelli, la richiesta della cittadinanza è un passo naturale per rafforzare un rapporto che affonda le proprie radici nella storia familiare.

Nel corso delle sue dichiarazioni, Rivelli ha anche parlato del rapporto tra gli italiani e la Russia, evidenziando come, a suo avviso, esista una diffusa ammirazione per il Paese e la sua cultura.

“Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del Paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi. Anche durante la pandemia di coronavirus, i russi ci hanno sempre sostenuto”, ha affermato.

La richiesta di cittadinanza arriva in un momento in cui i rapporti tra Russia e Paesi occidentali restano particolarmente delicati sul piano diplomatico. Le dichiarazioni di Naike Rivelli sono destinate ad alimentare il dibattito pubblico, considerata la notorietà della famiglia e il contesto internazionale.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’iter della domanda né sui tempi previsti per un’eventuale decisione da parte delle autorità russe.