Morte Fakir, SIAF: “Verità e giustizia, ma basta processi mediatici contro le Forze di Polizia”

AgenPress. «La tragica morte di Abderrahim Fakir, avvenuta a Bologna durante un intervento delle Forze di Polizia, impone anzitutto un sentimento di profondo rispetto umano e di sincera vicinanza ai suoi familiari, ai quali rivolgiamo il nostro cordoglio.

Proprio perché si tratta della perdita di una vita umana, è indispensabile che ogni circostanza venga accertata con il massimo rigore, nella piena fiducia nell’operato della Magistratura, chiamata a ricostruire i fatti e ad accertare eventuali responsabilità.

Allo stesso tempo, però, è necessario richiamare tutti a un principio fondamentale dello Stato di diritto: nessuno può essere condannato sulla base di immagini parziali, ricostruzioni mediatiche o emozioni del momento. Anticipare il giudizio significa indebolire le garanzie che la Costituzione riconosce a ogni cittadino.

Trasformare un episodio ancora oggetto di indagine in un processo sommario contro le Forze di Polizia rischia di alimentare una pericolosa delegittimazione di donne e uomini che ogni giorno operano in contesti difficili, spesso mettendo a rischio la propria incolumità per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il rispetto dovuto alla vittima non può tradursi nella criminalizzazione preventiva di chi indossa una divisa. Ogni eventuale responsabilità, se accertata, è personale e non può mai essere estesa a un’intera Istituzione.

Come organizzazione sindacale ribadiamo con forza un principio chiaro: pretendiamo trasparenza, verità e giustizia, ma pretendiamo anche equilibrio, senso delle istituzioni e pieno rispetto delle garanzie costituzionali. La ricerca della verità passa attraverso indagini serie e il lavoro della Magistratura, non attraverso processi mediatici o contrapposizioni ideologiche».

Lo dichiara Eliseo Taverna, Segretario Generale del SIAF – Sindacato Italiano Autonomo Finanzieri.