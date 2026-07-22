AgenPress. Un nuovo attacco di droni ucraini ha colpito i magazzini del colosso dell’e-commerce Wildberries in Russia nelle prime ore del mattino, hanno riferito le autorità, uccidendo una persona e ferendone altre otto.

Tatyana Kim, presidente e CEO di Wildberries, ha dichiarato che il personale ha dovuto essere evacuato d’urgenza dai centri logistici dell’azienda nelle città meridionali di Krasnodar e Nizhny Novgorod.

A più di quattro anni dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, con l’invasione da parte delle forze armate russe, le due parti si scambiano colpi sempre più violenti, principalmente dall’aria, causando un numero crescente di vittime tra i civili.