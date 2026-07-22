Rubio: “Permettere all’Iran di controllare lo Stretto di Hormuz creerebbe un “pericoloso precedente”

AgenPress. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che consentire all’Iran di controllare lo Stretto di Hormuz creerebbe un “pericoloso precedente” con conseguenze di vasta portata ben oltre il Medio Oriente, dove la guerra tra le forze armate di Washington e Teheran si è riaccesa.

“Se dovessimo creare un precedente in Medio Oriente in cui uno Stato nazionale possa decidere di controllare una rotta marittima internazionale, imporre dazi di transito e far saltare in aria le navi che non li pagano, creeremmo un precedente molto pericoloso, che verrebbe poi ripetuto in altre parti del mondo, compresa questa regione”, ha dichiarato Marco Rubio durante la riunione dei ministri degli Esteri dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico a Manila, nelle Filippine.