Trump: dazi del 100% sui farmaci generici importati a partire da agosto 2028

AgenPress. Donald Trump ha annunciato la sua intenzione di imporre un dazio del 100% sui farmaci generici importati a partire da agosto 2028, una misura che, a suo dire, mira a spostare la produzione di questi prodotti farmaceutici sul territorio statunitense.
“A partire dal 1° agosto 2026, tutti i farmaci generici importati negli Stati Uniti continueranno ad avere un dazio dello zero percento per un periodo di due anni, dopodiché i dazi aumenteranno al 100% per un periodo di un anno e poi al 200%”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti tramite Truth Social.