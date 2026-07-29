Nessun accordo tra la DC e la Lega

AgenPress. “Non esiste alcun accordo, né alcun tipo di intesa, tra la Democrazia Cristiana e la Lega per Salvini”. E’ quanto dichiarato oggi, al termine del Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana, tenutosi a Roma: “Ogni decisione sarà presa nel ventunesimo Congresso Nazionale della DC”.

Ecco la dichiarazione ufficiale:

La Direzione Nazionale e il Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana, nella riunione del 29/7/26 hanno preso atto di una serie di articoli pubblicati da varie testate giornalistiche operanti in Sicilia, relativi a un presunto accordo definito tra il Partito della Democrazia Cristiana e la Lega per Salvini.

Tale accordo prevedrebbe la presentazione di liste congiunte di entrambi i simboli alle prossime elezioni regionali siciliane e alle elezioni nazionali.

A tal riguardo gli Organi Nazionali del Partito ritengono necessario precisare quanto segue:

Non esiste alcun accordo con la Lega per Salvini, né sul piano regionale, né su quello nazionale per la presentazione di liste comuni; Non solo non esiste alcun accordo, ma neppure è stata avviata una semplice interlocuzione da chiunque autorizzato a disporre del nome e del logo della Democrazia Cristiana con l’Onorevole Luca Sammartino; Tutte le decisioni inerenti la modalità di partecipazione della Democrazia Cristiana alle prossime elezioni, nonché gli eventuali accordi con altri partiti e coalizioni, saranno discussi e decisi nel ventunesimo Congresso Nazionale, convocato per il 25 Ottobre 2026.

Conseguentemente, chiunque senza alcun titolo avvii o abbia avviato interlocuzioni con altri Partiti, avrebbe al più vincolato o vincolerà solo se stesso.