Nasce CineTalk World, il primo podcast in un parco divertimenti d’Italia

AgenPress. A Cinecittà World il podcast esce dallo studio e diventa un’esperienza live tra attrazioni, set cinematografici e aree tematiche: nasce CineTalk World, il primo podcast concepito e realizzato integralmente all’interno di un parco divertimenti in Italia, un format dove il pubblico in visita non è soltanto spettatore, ma può assistere dal vivo alle registrazioni, incontrare gli ospiti e interagire con loro, diventando parte integrante della puntata. Il progetto prende il via con le prime registrazioni, dal 29 luglio al 1° agosto, quando a mettersi in gioco tra interviste, challenge e montagne russe saranno Antonella Elia, i creator Matteo Diamante, vincitore di The 50, Aurora Celli, Renato Biancardi e il comico Dado.

In ogni puntata, la creator e attrice Giulia Sara Salemi, l’attore Luca Varone e lo showman Giuseppe Garibaldi costruiranno con i loro ospiti una conversazione dal ritmo imprevedibile, alternando racconti, ironia e momenti di show. Lo spettacolo, e in particolare il cinema, diventano il punto di partenza per parlare di tutto: dalle passioni ai successi, dalle curiosità ai ricordi più emozionanti, fino alle storie più personali e ai momenti che hanno segnato il percorso degli intervistati. Si ride, si parla di cinema, TV, musica, sport, social, costume e attualità, senza mai prendersi troppo sul serio.

Il format cambia continuamente ritmo: da una conversazione spontanea sugli aneddoti e i ricordi a una challenge divertente, passando per quiz dal taglio cinematografico e a un momento più intimo, per arrivare al gran finale dove l’ospite affronta una prova speciale ad alto tasso adrenalinico insieme a tante situazioni imprevedibili. A rendere ogni puntata unica sono gli ospiti del Parco che in diretta possono influenzare il format attraverso interventi e domande.

CineTalk World è il podcast di Cinecittà World che continuerà a settembre con tanti nuovi ospiti e due appuntamenti speciali per Halloween e Natale.

Le puntate sono disponibili su tutti i canali social del Parco.