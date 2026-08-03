Il Commendatore Stanislao Antonio Schimera nominato Presidente del Comitato Provinciale di Brindisi della Fondazione Insigniti OMRI

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Insigniti OMRI, su proposta del Presidente, ha nominato il Commendatore Stanislao Antonio Schimera Presidente del Comitato Provinciale di Brindisi, riconoscendone il prestigioso percorso professionale e affidandogli il compito di rappresentare e promuovere sul territorio i valori fondanti della Fondazione, forte dell’esperienza maturata in oltre quarant’anni di servizio nelle istituzioni e ai più alti livelli della Polizia di Stato

AgenPress. Laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti, Stanislao Antonio Schimera è entrato nella Polizia di Stato nel 1985, intraprendendo una carriera caratterizzata da incarichi di crescente responsabilità nell’ambito della sicurezza pubblica e della direzione di importanti strutture dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Nel corso del suo percorso professionale ha ricoperto incarichi di vertice, tra cui quello di Questore di Matera, Taranto e Bergamo, oltre a dirigere articolazioni strategiche quali la Digos delle Questure di Brindisi e Bari, la Squadra Mobile di Brindisi e la IX Zona Polizia di Frontiera “Puglia, Abruzzo e Molise”.

Nel 1995 è stato promosso per merito straordinario con decreto del Ministro dell’Interno, su proposta del Capo della Polizia, per un intervento di eccezionale coraggio durante una rapina a mano armata, nel corso del quale, affrontando e disarmando uno dei malviventi dopo una violenta colluttazione, contribuì a salvare vite umane e ad assicurarlo alla giustizia. Un episodio che rappresenta una delle pagine più significative della sua lunga carriera al servizio dello Stato. Nel 2022 è stato nominato Dirigente Generale della Polizia di Stato e insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

La sua esperienza ai più alti livelli della Polizia di Stato, maturata nella gestione della sicurezza pubblica e nella guida di importanti uffici territoriali, ne fa un autorevole interprete dei valori della legalità, del servizio e della responsabilità istituzionale.

Alla guida del Comitato Provinciale di Brindisi della Fondazione Insigniti OMRI, mette oggi a disposizione del territorio e della Fondazione il patrimonio di competenze, equilibrio e cultura dello Stato maturato in una lunga carriera al servizio della Repubblica.