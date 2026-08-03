Marketing digitale e tradizionale: due strumenti complementari per far crescere il tuo brand

AgenPress. Se stai cercando un’analisi sugli strumenti per far crescere la tua azienda, nei prossimi paragrafi ti mostreremo alcune delucidazioni sui mezzi fondamentali come il marketing digitale e tradizionale.

In questa prospettiva, la comunicazione è soltanto una parte di un percorso più largo, costituito dalla riconoscibilità del brand, dall’organizzazione e dalla fiducia che si crea nel pubblico di riferimento.

Per qualsiasi azienda che opera su mercati strutturati o che intrattiene rapporti finanziari internazionali, il Registro LEI diventa uno strumento che contribuisce a rendere più chiara la sua identità, quindi a migliorare la fiducia dei clienti. Si tratta di un codice identificativo alfanumerico di 20 caratteri, che è direttamente collegato ai dati della persona giuridica, tutti verificabili. Di conseguenza, come il marketing anche se in maniera diversa, questo strumento svolge una funzione di riconoscimento, ovvero, aiuta il pubblico a comprendere meglio chi è l’azienda, quali valori rappresenta e cosa propone sul mercato.

Il marketing tradizionale come strategia evergreen

Se hai sentito parlare di marketing tradizionale e digitale come due modelli contrapposti, c’è un errore di fondo, perché entrambe le strategie possono lavorare in maniera complementare e rafforzarsi a vicenda.

Aprendo gli occhi attraverso la lente di ingrandimento, infatti, scopriamo che il marketing tradizionale comprende canali come quotidiani e riviste, volantinaggio, cartelloni e sponsorizzazioni negli eventi, radio e televisione. Da questo elenco puoi comprendere rapidamente che si tratta di strumenti conosciuti e seguiti da un’ampia fetta di consumatori, soprattutto nei territori più piccoli che includono sia le città che i paesi.

Per le piccole aziende il marketing tradizionale resta la migliore strategia di lancio, per le medie e grandi aziende è la conferma della loro brand identity. La forza del marketing classico è proiettata nella visibilità immediata della vita quotidiana, che raggiunge sia il pubblico online che quella parte di persone che resta offline: per questo è una strategia evergreen.

Marketing digitale per avvicinare pubblico e brand

Il marketing digitale è totalmente immateriale, perché utilizza il Web, e questa è la differenza sostanziale. I suoi canali sono email marketing e newsletter , i social network, ogni tipo di pubblicità online e contenuti editoriali, ma soprattutto, i motori di ricerca, che rappresentano la posizione principale dove i risultati della strategia vanno a confluire.

Questo metodo consente di calcolare con più precisione il flusso di visite, l’ottimizzazione del funnel da utente a cliente, ma anche l’interesse diretto che c’è da parte del pubblico per il tuo prodotto o servizio. La sua particolare caratteristica più vantaggiosa riguarda la comunicazione rapida e diretta con cui si può stabilire un rapporto più stretto con il pubblico: in sostanza, il marketing digitale avvicina i clienti al brand.

Strategie efficaci come equilibrio di metodi

Dopo questa breve analisi, avrai sicuramente più chiaro l’uso di queste due strategie, ma soprattutto l’equilibrio complementare che marketing tradizionale e digitale riescono a creare per qualsiasi brand.

Oggi, volantinaggio e contenuti online lavorano insieme per un evento, così come qualsiasi piccolo brand racconta i suoi prodotti e la sua storia attraverso i social. Non esiste una strategia più efficace dell’altra, perché ogni canale (tradizionale e digitale) diventa un’autostrada che il pubblico può percorrere per conoscere nello specifico un’azienda.