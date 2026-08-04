Schillaci al CIPESS: con Accordi di Programma 7 miliardi per  riqualificazione e ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie

AgenPress. Trentuno Accordi di programma già sottoscritti dall’insediamento del governo, per un importo complessivo di quasi 6 miliardi di euro, destinati alle Regioni, e altri 9 in arrivo che garantiranno oltre un miliardo di investimenti.

Sono questi i dati contenuti nella “Relazione annuale sullo stato di attuazione del programma straordinario di investimenti in sanità” che il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha illustrato questo pomeriggio alla riunione CIPESS.

Le risorse sono destinate alla realizzazione di nuove strutture ospedaliere e territoriali, alla riqualificazione e messa a norma, anche antisismica e antincendio, della rete esistente e all’ammodernamento delle tecnologie.

“Oltre a finanziare questa operazione di ammodernamento delle strutture, compito del Ministero è anche governare e monitorare l’uso delle risorse. Per questo, lo scorso 14 maggio - ha riferito il Ministro della Salute - ho firmato un decreto con cui sono stati erogati fondi PNRR alle Regioni per l’adozione del Sistema Informativo dell’edilizia sanitaria (SIES), che ha l’obiettivo di creare una banca dati condivisa del Patrimonio Immobiliare Sanitario. Grazie a questo strumento, centralizziamo in un unico flusso i dati tecnici ed economici sull’edilizia sanitaria, riuscendo così a visualizzare lo stato di avanzamento degli interventi di edilizia in corso”.