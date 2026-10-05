5 ottobre: Giornata Mondiale degli Insegnanti

Oggi celebriamo chi ogni giorno sceglie di costruire il futuro dentro una classe

AgenPress. Gli insegnanti non trasmettono solo nozioni: trasmettono fiducia, valori, curiosità, la convinzione che le cose che non vanno si possono cambiare con l’acquisizione delle giuste conoscenze e competenze .

Il ruolo del docente è una funzione sociale fondamentale. Gli insegnanti sono i custodi di una democrazia consapevole, formano i cittadini che la società avrà domani, riducono le disuguaglianze dando a tutti gli stessi strumenti per partire. Nessuna trasformazione reale passa senza di loro.

In Italia, però, gli insegnanti non sempre ricevono quello che meritano. Gli stipendi attuali non riconoscono il valore reale del loro lavoro, nonostante la grande funzione rivestita in una società che dichiara di puntare sull’ educazione ,sull’ istruzione e la formazione, ma ancora oggi su questo fondamentale comparto si investe troppo poco.

UGL Istruzione non smette di chiedere: riconoscimento economico e sociale reale, condizioni di lavoro dignitose, una formazione continua che li metta davvero al centro della società civile, perché un insegnante valorizzato è colui che può fare la differenza, contribuendo con il proprio impegno a costruire il cittadino del domani.