5 ottobre: Giornata Mondiale degli Insegnanti

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Oggi celebriamo chi ogni giorno sceglie di costruire il futuro dentro una classe

AgenPress. Gli insegnanti non trasmettono solo nozioni: trasmettono fiducia, valori, curiosità, la convinzione che le cose che non vanno si possono cambiare con l’acquisizione delle giuste  conoscenze e competenze .

Il ruolo del docente è una funzione sociale fondamentale. Gli insegnanti sono i custodi di una democrazia consapevole, formano i cittadini che la società avrà domani, riducono le disuguaglianze dando a tutti gli stessi strumenti per partire. Nessuna trasformazione reale passa senza di loro.

In Italia, però, gli insegnanti non sempre ricevono quello che meritano. Gli stipendi  attuali non riconoscono il valore reale del loro lavoro, nonostante la grande funzione rivestita  in  una società che dichiara  di puntare sull’  educazione ,sull’ istruzione e la  formazione,  ma ancora oggi  su questo fondamentale comparto si  investe troppo  poco.

UGL Istruzione non smette di chiedere: riconoscimento economico e sociale  reale, condizioni di lavoro dignitose,  una formazione continua che li metta davvero al centro della società civile, perché un insegnante  valorizzato è colui che può fare la differenza, contribuendo con il proprio impegno a costruire il cittadino del domani.

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