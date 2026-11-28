AgenPress. Intervistato da Radio Popolare, Massimo D’Alema attacca Ignazio La Russa sulla legge elettorale, dopo la polemica scatenata dal presidente del Senato.

“Il problema è che si vuole fare il presidenzialismo a Costituzione invariata – dice D’Alema – è una cultura antidemocratica. D’altro canto non mi stupisce, La Russa fa parte di un partito che non si è mai riconosciuto nella Costituzione Repubblicana. La Costituzione è antifascista, La Russa lo sa, infatti attacca la Corte Costituzionale”.

“Meloni -ha proseguito D’Alema – ha fatto una legge elettorale che mette in scena la finta elezione del capo del governo. E’ una finzione pericolosissima secondo me, è una legge pericolosa, truffaldina e antidemocratica perché è chiaro che se devi votare votare per il tuo partito quando è già stato deciso che il capo del governo sarà di un altro partito il voto è depotenziato, demotivato”.