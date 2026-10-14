Donzelli (FdI): “Trump confonde amicizia con disponibilità personale, prima di tutto viene l’Italia”

AgenPress. “Trump ha confuso la nostra volontà di tenere unito l’Occidente con una disponibilità personale dell’Italia nei suoi confronti. Per noi prima di tutto viene l’Italia e lo abbiamo dimostrato anche sulla vicenda di Sigonella. Questo non vuol dire rinunciare alla schiena dritta per difendere il nostro Paese”.

Lo ha dichiarato Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, intervenendo oggi a “Corrente alternata”, condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio.

“Continuiamo a voler essere amici degli Stati Uniti, perché attraverso l’amicizia tra Europa e Stati Uniti si difende l’Occidente, ma questo non significa accettare che si possa utilizzare una base italiana senza autorizzazione per bombardare l’Iran”, ha aggiunto Donzelli, riferendosi alla vicenda di Sigonella.