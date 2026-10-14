Legge elettorale: Zaccaria, “Il 26 ottobre al via 30 ricorsi, azione senza precedenti. A rischio la forma di governo”

AgenPress. “Con una legge ordinaria si stravolge la forma di governo: da Repubblica parlamentare si passa a una Repubblica centrata sulla Presidenza del Consiglio. È un capovolgimento che si poteva fare solo con una legge costituzionale”.

Lo ha dichiarato il costituzionalista Roberto Zaccaria intervenendo oggi a “L’Attimo Fuggente”, condotto dal direttore editoriale Daniele Biacchessi su Giornale Radio.

“Il 26 ottobre presenteremo contemporaneamente 30 ricorsi in altrettante sedi giudiziarie. Contestiamo anche il premio di maggioranza abnorme, che può trasformare un vantaggio di un solo punto percentuale in una differenza di quasi 20 punti in Parlamento”, ha aggiunto Zaccaria, spiegando che l’obiettivo è ottenere un pronunciamento della Corte costituzionale prima delle prossime elezioni. “Non dobbiamo rischiare di votare con una legge incostituzionale e sentirci dichiarare che lo è soltanto dopo le elezioni, come avvenne con il Porcellum”.