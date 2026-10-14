Samorì (Democrazia Cristiana): “Ho disposto la sospensione cautelare urgente dell’On. Carmelo Pace”

AgenPress. In data 13-10-2026 ai sensi del combinato disposto dell’art. 121 e 76 Statuto ho disposto la sospensione cautelare urgente dell’On. Carmelo Pace per le gravissime, documentali e comprovate ragioni al medesimo dettagliatamente comunicate.

Ottemperando allo stesso art. 121 Statuto ho immediatamente deferito l’On. Carmelo Pace al Collegio dei Probiviri e proceduto a convocare la Direzione Nazionale per la convalida del provvedimento.

Per conseguenza l’On. Carmelo Pace resta sospenso da tutti gli incarichi ricoperti ed in particolare dall’incarico di Presidente del Consiglio Nazionale.

Il Segretario Nazionale F.F. – Prof. Avv. Gianpiero Samorì.