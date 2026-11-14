Storico vertice a Shenzhen. Trump, Xi e Putin terranno un colloquio trilaterale

AgenPress. La diplomazia internazionale si prepara a un appuntamento destinato a segnare gli equilibri geopolitici globali. I presidenti di Stati Uniti, Cina e Russia — Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin — terranno un colloquio trilaterale giovedì 19 novembre a Shenzhen, nel sud della Cina. L’incontro, confermato ufficialmente dalla Casa Bianca, si svolgerà a margine del 33° vertice dei leader economici dell’APEC (Cooperazione Economica Asia-Pacifico), in programma nella metropoli cinese il 18 e 19 novembre.
Sebbene l’agenda ufficiale del vertice APEC sia dedicata alla cooperazione commerciale nell’area del Pacifico con il motto “Costruire una comunità dell’Asia-Pacifico, promuovere la prosperità comune”, il faccia a faccia tra i tre capi di Stato sposterà inevitabilmente l’attenzione sulle grandi crisi internazionali e sulla sicurezza strategica.
Controllo degli armamenti e denuclearizzazione: Trump ha più volte manifestato l’intenzione di coinvolgere sia Mosca che Pechino in un nuovo quadro negoziale per la riduzione degli arsenali nucleari.
La crisi in Iran: Washington punta a esplorare margini di mediazione con il supporto di Russia e Cina per fermare l’escalation bellica che coinvolge Teheran.
La guerra in Ucraina: La proposta di un formato trilaterale era stata avanzata dal Cremlino già a ottobre proprio con l’obiettivo di discutere una via d’uscita dal conflitto russo-ucraino. Alla vigilia della partenza, Trump si è detto fiducioso sulla possibilità di avvicinarsi a un’intesa.
L’incontro di giovedì segna un momento raro nella politica estera contemporanea, riunendo allo stesso tavolo i leader delle tre principali potenze militari e nucleari in una fase di profonda ridefinizione degli assetti internazionali.