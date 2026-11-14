Storico vertice a Shenzhen. Trump, Xi e Putin terranno un colloquio trilaterale

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AgenPress. La diplomazia internazionale si prepara a un appuntamento destinato a segnare gli equilibri geopolitici globali. I presidenti di Stati Uniti, Cina e Russia — Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin — terranno un colloquio trilaterale giovedì 19 novembre a Shenzhen, nel sud della Cina. L’incontro, confermato ufficialmente dalla Casa Bianca, si svolgerà a margine del 33° vertice dei leader economici dell’APEC (Cooperazione Economica Asia-Pacifico), in programma nella metropoli cinese il 18 e 19 novembre.

Sebbene l’agenda ufficiale del vertice APEC sia dedicata alla cooperazione commerciale nell’area del Pacifico con il motto “Costruire una comunità dell’Asia-Pacifico, promuovere la prosperità comune”, il faccia a faccia tra i tre capi di Stato sposterà inevitabilmente l’attenzione sulle grandi crisi internazionali e sulla sicurezza strategica.

Secondo le anticipazioni fornite dallo stesso presidente americano nei giorni scorsi, i punti principali della discussione includeranno:

Controllo degli armamenti e denuclearizzazione: Trump ha più volte manifestato l’intenzione di coinvolgere sia Mosca che Pechino in un nuovo quadro negoziale per la riduzione degli arsenali nucleari.

La crisi in Iran: Washington punta a esplorare margini di mediazione con il supporto di Russia e Cina per fermare l’escalation bellica che coinvolge Teheran.

La guerra in Ucraina: La proposta di un formato trilaterale era stata avanzata dal Cremlino già a ottobre proprio con l’obiettivo di discutere una via d’uscita dal conflitto russo-ucraino. Alla vigilia della partenza, Trump si è detto fiducioso sulla possibilità di avvicinarsi a un’intesa.

Per la Cina, che torna a ospitare il forum APEC per la terza volta (dopo le edizioni del 2001 e del 2014), l’appuntamento rappresenta una vetrina diplomatica ed economica di primo piano. La scelta di Shenzhen — polo tecnologico ed economico che nei primi nove mesi dell’anno ha registrato un interscambio record da 484 miliardi di dollari con le economie dell’area — sottolinea l’ambizione di Pechino di proporsi non solo come motore commerciale globale, ma anche come piattaforma centrale per il dialogo tra le grandi potenze.

L’incontro di giovedì segna un momento raro nella politica estera contemporanea, riunendo allo stesso tavolo i leader delle tre principali potenze militari e nucleari in una fase di profonda ridefinizione degli assetti internazionali.

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