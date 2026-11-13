Merz: “Nelle prossime settimane i rappresentanti europei, tra cui la Germania, parteciperanno per la prima volta ai colloqui sull’Ucraina”

AgenPress. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato, in occasione di un vertice informale dell’UE a Dublino, che nelle prossime settimane i rappresentanti di diversi paesi europei, tra cui la Germania, parteciperanno per la prima volta ai colloqui sull’Ucraina.

“Nelle prossime settimane sono previsti colloqui di pace sostanziali, con la prima rappresentanza dell’Europa”, ha dichiarato Merz, secondo quanto riportato da Bild. Il cancelliere ha osservato che ai colloqui parteciperanno probabilmente i rappresentanti dei Paesi europei che hanno avuto consultazioni con funzionari statunitensi e ucraini ad Abu Dhabi. Ritiene “assolutamente chiaro” che la Germania prenderà parte ai colloqui.

Russia, Stati Uniti e Ucraina hanno tenuto colloqui ad Abu Dhabi il 10 e 11 novembre. La delegazione russa era guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky, mentre quella ucraina era a capo del Servizio di intelligence estera ucraino Rustem Umerov. All’inizio dei colloqui erano presenti anche gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, insieme al Comandante supremo delle forze alleate della NATO in Europa Alexus Grynkewich e al Ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Funzionari francesi avevano annunciato la presenza di rappresentanti europei, ma nessuno di loro era presente.

Secondo quanto riferito da Yury Ushakov, assistente del presidente russo, i rappresentanti europei hanno collaborato con le parti ucraina e statunitense a margine dei colloqui. Ha inoltre precisato che le discussioni su un possibile incontro tra Russia ed europei, e sulla forma che tale incontro potrebbe assumere, dipenderanno dall’esito dei colloqui di Abu Dhabi.