Dopo 14 anni in carcere torna libera Monica Busetto: accolta la revisione, non fu lei a uccidere la vicina

Condannata in via definitiva a 25 anni per l’omicidio di Lida Taffi Pamio, l’ex operatrice sanitaria lascia il carcere dopo l’accoglimento della seconda richiesta di revisione. Decisiva una nuova prova sulla catenina che aveva contribuito a farla condannare

AgenPress. Dopo oltre 14 anni trascorsi in carcere, Monica Busetto torna libera. La Corte d’Appello di Trento ha accolto la seconda istanza di revisione del processo che aveva portato alla condanna definitiva a 25 anni di reclusione per l’omicidio della vicina di casa, Lida Taffi Pamio. Una svolta giudiziaria attesa da tempo, che riapre uno dei casi più controversi della cronaca nera italiana e mette in discussione le prove sulle quali si era basata la condanna.

La vicenda risale al dicembre 2012, quando Lida Taffi Pamio, 87 anni, venne trovata morta nella propria abitazione a Mestre. Le indagini si concentrarono sulla vicina, Monica Busetto, all’epoca operatrice sociosanitaria, che si è sempre dichiarata innocente. La donna venne arrestata e successivamente condannata a 25 anni di carcere. A pesare in modo determinante sul processo fu una catenina sequestrata nella sua abitazione, ritenuta dagli investigatori il gioiello strappato dal collo dell’anziana durante l’aggressione.

Il caso assunse contorni ancora più inquietanti tre anni dopo, quando a Mestre venne uccisa un’altra donna, Francesca Vianello. Per quel delitto fu condannata Susanna Milly Lazzarini, che confessò anche l’omicidio di Lida Taffi Pamio, sostenendo di aver agito da sola. Si creò così una situazione paradossale: due donne condannate in procedimenti distinti per lo stesso omicidio. Lazzarini aveva fornito versioni non sempre coerenti, ma la sua confessione aveva aperto interrogativi sempre più difficili da ignorare sulla responsabilità di Busetto.

A dare nuovo impulso alla battaglia giudiziaria è stata soprattutto la contestazione della prova della catenina. Secondo gli accertamenti presentati dalla difesa e il materiale raccolto anche dal giornalista Massimiliano Andreetta per la trasmissione televisiva «Le Iene», il monile sequestrato nell’abitazione di Busetto avrebbe caratteristiche e dimensioni differenti rispetto a quello indossato dalla vittima poco prima di morire. Le immagini fotografiche e le verifiche tecniche avrebbero evidenziato una differenza tale da mettere in dubbio che si trattasse dello stesso gioiello.

La nuova prova è stata ritenuta decisiva dalla Corte d’Appello di Trento. L’avvocato Stefano Busetto, legale della donna, ha spiegato che l’accoglimento della revisione si fonda proprio sugli elementi acquisiti sulla catenina, che avrebbe dimensioni e fattura completamente diverse da quelle del gioiello indossato dalla vittima. Questo elemento ha reso superfluo, secondo il legale, discutere anche l’altro motivo alla base della richiesta: le presunte irregolarità nella catena di custodia del reperto, che sarebbe stato contaminato durante le procedure di conservazione e analisi.

«Abbiamo sempre avuto fiducia, ovviamente dobbiamo dire a Monica: scusa del ritardo», ha dichiarato l’avvocato, commentando la decisione. La difesa ha portato avanti per anni la richiesta di revisione, sostenendo che la condanna fosse fondata su un elemento probatorio non attendibile e che la confessione di Lazzarini imponesse un nuovo esame dell’intera vicenda.

La decisione segna un passaggio fondamentale per Busetto, che lascia il carcere dopo aver trascorso gran parte degli ultimi anni a proclamare la propria estraneità al delitto. L’accoglimento della revisione apre ora la strada a un nuovo giudizio sulla sua posizione e alla possibilità di ribaltare definitivamente la condanna. Per la donna si interrompe intanto una detenzione durata oltre un decennio, mentre resta il peso di una vicenda giudiziaria che ha sollevato interrogativi sulla gestione delle prove e sull’affidabilità delle indagini. Una storia nella quale la confessione di un’altra donna e i nuovi accertamenti su una semplice catenina hanno finito per cambiare radicalmente il corso della giustizia.