Maxi-multa del Garante a Meta: 805 milioni di euro per le foto degli utenti Facebook. L’azienda prepara il ricorso

Pesante sanzione del Garante per la protezione dei dati personali nei confronti del colosso di Mark Zuckerberg. Nel mirino l’app Facebook per Android, accusata di accedere a fotografie, video e metadati presenti negli smartphone senza un consenso specifico e adeguatamente informato. Meta contesta la decisione: «Siamo in netto disaccordo»

AgenPress. Una multa da 805 milioni di euro per Meta, la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp. È la maxi-sanzione decisa dal Garante per la protezione dei dati personali per una presunta violazione della privacy degli utenti italiani legata all’accesso alle fotografie conservate negli smartphone Android.

Il provvedimento, annunciato sabato, riguarda una particolare funzionalità dell’app Facebook che consente di suggerire agli utenti immagini e video presenti nella galleria del telefono durante la navigazione sul social network. Secondo l’Autorità, Meta avrebbe avuto accesso a fotografie, filmati e relativi metadati senza aver acquisito un consenso specifico e senza aver fornito informazioni sufficientemente chiare sulle modalità e sulle finalità del trattamento.

La reazione dell’azienda è stata immediata. Meta ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso, contestando sia la ricostruzione dei fatti sia l’applicazione della normativa italiana. La società giudica inoltre sproporzionato l’importo della sanzione.

Al centro dell’indagine c’è la funzione denominata «Ottieni suggerimenti dalla galleria quando navighi su Facebook», introdotta nel 2023. Lo strumento permette all’applicazione di individuare fotografie e video presenti nella memoria dello smartphone e di proporli all’utente come contenuti da pubblicare sul social network.

Il problema, secondo il Garante, riguarda soprattutto le modalità con cui veniva richiesto il permesso di accesso. L’applicazione utilizzava un’unica autorizzazione Android, valida per l’intera applicazione e per diverse funzionalità, senza distinguere adeguatamente le differenti finalità.

Inoltre, la richiesta era accompagnata da un’informativa generica, che invitava ad abilitare «altre funzioni», senza spiegare chiaramente che il consenso avrebbe consentito anche l’accesso alla galleria fotografica. Un ulteriore elemento contestato riguarda il fatto che la funzionalità risultasse preimpostata come attiva. Secondo l’Autorità, questo sistema non garantiva agli utenti la possibilità di comprendere realmente quali informazioni stessero autorizzando l’applicazione a consultare.

La vicenda potrebbe interessare una platea molto ampia. Il Garante stima infatti che siano circa 20 milioni gli utenti Android italiani potenzialmente coinvolti. L’istruttoria era stata avviata nel luglio 2025, dopo una segnalazione presentata dal Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano. Gli accertamenti, accompagnati da un’analisi tecnica, hanno portato l’Autorità a contestare a Meta la violazione dell’articolo 122 del Codice della privacy, che recepisce la normativa europea ePrivacy.

La disposizione tutela la riservatezza delle informazioni contenute nei dispositivi elettronici e stabilisce che l’accesso ai dati presenti negli smartphone debba essere preceduto da un consenso libero e informato. Per il Garante non è necessario dimostrare che le fotografie siano state effettivamente utilizzate per finalità diverse da quelle dichiarate: la violazione riguarda già le modalità con cui è stato ottenuto il permesso di accesso.

Meta respinge le contestazioni e annuncia battaglia legale. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato di essere «in netto disaccordo con la valutazione dei fatti e con l’applicazione della normativa da parte del Garante», definendo sproporzionato l’importo della multa.

La società sostiene che si tratti di una funzionalità pensata semplicemente per facilitare la pubblicazione di fotografie e video su Facebook. Secondo la versione di Meta, gli utenti devono concedere un’autorizzazione sul proprio dispositivo prima che lo strumento possa funzionare e possono modificare tale autorizzazione in qualsiasi momento attraverso le impostazioni. L’azienda intende quindi contestare il provvedimento davanti ai giudici, aprendo un nuovo fronte di scontro con le autorità italiane ed europee sul trattamento dei dati personali.

Un altro punto di possibile contenzioso riguarda la competenza dell’Autorità italiana. Meta aveva infatti sollevato obiezioni sulla possibilità che il procedimento fosse condotto dal Garante italiano, considerando che la società responsabile dei servizi europei ha sede in Irlanda. L’Autorità ha respinto questa eccezione, sottolineando che la normativa ePrivacy non prevede il meccanismo dello sportello unico applicabile ad altri procedimenti in materia di protezione dei dati.

Oltre alla sanzione economica, il Garante ha imposto alla società una serie di interventi per modificare il funzionamento della piattaforma. In particolare, entro 60 giorni Meta dovrà introdurre una richiesta di consenso distinta e specifica per l’accesso alla galleria fotografica, spiegando chiaramente agli utenti quali dati vengono coinvolti e come disattivare la funzionalità. La funzione dovrà inoltre essere disattivata per impostazione predefinita, anche per gli utenti che avevano già concesso in precedenza l’autorizzazione. L’azienda dovrà comunicare entro 30 giorni le iniziative avviate per adeguarsi alle disposizioni e, entro 90 giorni, riferire al Garante le misure effettivamente adottate.

La sanzione da 805 milioni rappresenta una delle più pesanti mai inflitte in Italia per una violazione legata alla gestione dei dati personali. L’importo corrisponde a circa lo 0,47% del fatturato mondiale del gruppo. Nella determinazione della cifra, il Garante ha considerato diversi elementi: il numero elevato di utenti potenzialmente interessati, la durata della violazione, un precedente provvedimento del 2019 nei confronti della società e la collaborazione ritenuta insufficiente durante l’istruttoria. Sono state considerate anche alcune modifiche correttive introdotte da Meta dopo la segnalazione, giudicate tuttavia tardive e non sufficienti a risolvere completamente le criticità.

Il provvedimento non riguarda direttamente un eventuale utilizzo delle fotografie degli utenti per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale di Meta. La società ha negato questo tipo di trattamento e il Garante ha precisato che tale aspetto non rientra nell’attuale procedimento.

L’Autorità ha tuttavia annunciato che si riserva ulteriori accertamenti su una nuova funzionalità, introdotta nel 2026, che consente l’elaborazione nel cloud dei contenuti presenti nella galleria degli smartphone.

La vicenda riporta così al centro il tema della tutela della privacy nell’era dei social network e dell’intelligenza artificiale. La questione non riguarda soltanto la possibilità di condividere fotografie online, ma soprattutto il controllo che ogni utente deve poter esercitare sui contenuti conservati nel proprio dispositivo. Ora la parola passa ai giudici: il ricorso annunciato da Meta potrebbe aprire una lunga battaglia legale su uno dei temi più delicati del rapporto tra grandi piattaforme tecnologiche e diritti digitali dei cittadini.