Guerra dei droni, Mosca: abbattuti 533 velivoli ucraini nella notte. Kiev: intercettati 106 droni russi su 132

Nuova notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Il ministero della Difesa russo sostiene di aver intercettato e distrutto 533 droni ucraini in diverse regioni del Paese. Sul fronte opposto, l’aeronautica militare di Kiev riferisce di aver neutralizzato 106 dei 132 velivoli senza pilota lanciati dalle forze russe

AgenPress. La guerra dei droni continua a intensificarsi lungo il fronte e in profondità nei territori dei due Paesi. Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 novembre, la Russia ha denunciato un massiccio attacco aereo ucraino, affermando di aver abbattuto 533 droni in diverse regioni russe. La notizia è stata diffusa dal ministero della Difesa di Mosca, secondo cui le operazioni di intercettazione si sono svolte tra le 20 di sabato e le 8 di domenica, ora locale.

Si tratta di un numero particolarmente elevato, che testimonia la portata dell’offensiva denunciata dalle autorità russe. I velivoli senza pilota, secondo il ministero, erano diretti verso numerose aree del territorio nazionale. Le informazioni sulle intercettazioni sono tuttavia quelle comunicate dalle autorità militari russe e non risultano verificabili in maniera indipendente.

Secondo le informazioni diffuse da Mosca, le difese antiaeree sono intervenute in numerose regioni, tra cui Astrachan, Belgorod, Brjansk, Voronež, Volgograd, Kursk, Lipeck, Rostov, Saratov, Tula e Uljanovsk. Intercettazioni sarebbero state registrate anche nel territorio di Krasnodar, in Tatarstan, in Crimea e nelle acque del Mar Nero e del Mar d’Azov.

L’attacco avrebbe provocato conseguenze anche nella regione di Rostov. A Taganrog, secondo quanto riferito dalle autorità locali, una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite. Danneggiate inoltre due sottostazioni elettriche, una delle quali collegata alle infrastrutture ferroviarie. Segnalati anche danni a un ponte sulla strada R-280.

Parallelamente, l’aeronautica militare ucraina ha riferito di un nuovo attacco russo su vasta scala. Nella notte, Mosca avrebbe lanciato contro l’Ucraina 132 droni di diversi tipi, tra cui velivoli Shahed, Gerbera e droni-esca Parodiya.

Secondo il bilancio preliminare diffuso dalle forze armate di Kiev, entro le 8 di domenica mattina le difese antiaeree avevano abbattuto o neutralizzato 106 velivoli. Tra questi figurano 61 droni Shahed a propulsione a reazione.

I lanci, secondo la ricostruzione ucraina, sarebbero partiti dalle direzioni di Brjansk, Orël, Kursk, Millerovo e Primorsko-Achtarsk, oltre che dai territori occupati della Crimea e della regione di Donetsk.

L’attacco non sarebbe stato completamente respinto: l’aeronautica ucraina ha segnalato impatti in 20 località del Paese e la presenza di altri droni ancora nello spazio aereo nazionale al momento della diffusione del rapporto.

I due bilanci restituiscono la dimensione di una guerra nella quale i droni sono diventati uno degli strumenti centrali delle operazioni militari. Le incursioni non riguardano più soltanto le aree prossime alla linea del fronte, ma raggiungono infrastrutture energetiche, reti ferroviarie e centri abitati anche molto distanti dalle zone di combattimento.

Le cifre comunicate da Mosca e Kiev devono essere considerate dichiarazioni delle rispettive autorità militari, non dati indipendentemente verificati. Resta tuttavia evidente l’intensità degli attacchi aerei reciproci, con centinaia di velivoli senza pilota impiegati o dichiarati intercettati nel corso di una sola notte.

Mentre proseguono le operazioni delle difese antiaeree, la popolazione civile continua a fare i conti con i rischi legati alle incursioni e alla caduta dei detriti dei droni intercettati.