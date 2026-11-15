Caos nei cieli degli Stati Uniti, cancellati sabato 6.500 voli. Oggi almeno altri 760 collegamenti soppressi

Non si arresta l’emergenza nel trasporto aereo americano dopo il blocco nazionale imposto venerdì dalla Federal Aviation Administration (Faa) per quasi cinque ore. Migliaia di passeggeri ancora bloccati negli aeroporti, mentre le compagnie lavorano per ripristinare la regolarità dei collegamenti

AgenPress. Il caos nei cieli degli Stati Uniti continua anche nel fine settimana. Dopo il blocco del traffico aereo disposto venerdì dalla Federal Aviation Administration (Faa), la situazione resta critica: nella giornata di sabato sono stati cancellati 6.467 voli nazionali, in arrivo o in partenza dagli aeroporti americani. E per domenica 15 novembre si contano già almeno altri 760 collegamenti soppressi.

I dati, diffusi dalla piattaforma di monitoraggio FlightAware fotografano le conseguenze di una delle più gravi interruzioni del trasporto aereo americano degli ultimi anni. A pesare è soprattutto l’effetto a catena del blocco di venerdì, quando la Faa aveva disposto uno stop ai voli durato quasi cinque ore a causa di problemi ai sistemi di comunicazione e controllo del traffico aereo. In quella giornata erano stati cancellati 9.202 voli.

Alle cancellazioni si aggiungono i ritardi, che continuano a provocare disagi in numerosi aeroporti del Paese. Soltanto sabato oltre 7.700 voli hanno registrato ritardi, mentre per domenica le prime stime indicano almeno altri 200 collegamenti interessati.

Le difficoltà coinvolgono soprattutto i principali vettori statunitensi. Secondo i dati riportati dalla Cnn, sabato Delta Air Lines ha cancellato il 26% dei propri voli, American Airlines il 42% e United Airlines il 26%.

La situazione è resa ancora più complicata dalla necessità di riposizionare gli aerei e riportare gli equipaggi negli aeroporti di competenza. Il blocco di venerdì ha infatti alterato la programmazione delle compagnie, generando un accumulo di ritardi e cancellazioni che non può essere recuperato immediatamente.

All’origine dell’emergenza ci sarebbe un problema tecnico alla rete utilizzata per le comunicazioni e la gestione del traffico aereo.

Il segretario ai Trasporti, Sean Duffy, ha spiegato che il malfunzionamento sarebbe stato innescato durante la sostituzione di un vecchio cavo in rame con uno in fibra ottica ad alta velocità. L’intervento avrebbe provocato un sovraccarico di alcuni apparati di rete, tra cui router e sistemi di instradamento dei dati, causando anomalie nelle comunicazioni con gli aerei e nei segnali radar.

Per ragioni di sicurezza, la Faa aveva quindi deciso di fermare il traffico aereo per quasi cinque ore, fino al ripristino della funzionalità degli impianti.

Il responsabile dell’agenzia, Bryan Bedford, ha rivolto le proprie scuse ai viaggiatori americani per quanto accaduto. Duffy ha invece assicurato che il sistema è stato ripristinato e che volare è sicuro, pur avvertendo che sarebbero serviti giorni per smaltire le conseguenze dell’interruzione.

L’emergenza ha riacceso il dibattito sulle condizioni delle infrastrutture tecnologiche che regolano il traffico aereo negli Stati Uniti. L’amministrazione Trump ha evidenziato la necessità di intervenire su sistemi considerati ormai obsoleti e di accelerare il processo di modernizzazione della rete.

Duffy ha chiesto al Congresso di stanziare 50 miliardi di dollari per rinnovare le infrastrutture di controllo del traffico aereo, sottolineando la gravità della situazione.

Intanto, diversi parlamentari hanno chiesto approfondimenti e verifiche sulle cause del guasto e sulle responsabilità dell’accaduto. Le autorità hanno escluso, sulla base degli elementi disponibili, che il problema sia collegato al recente disservizio di Microsoft o a una minaccia esterna.

Per migliaia di viaggiatori il ritorno alla normalità resta lontano. Le cancellazioni hanno coinvolto anche i collegamenti internazionali diretti negli Stati Uniti, con ripercussioni sui passeggeri in partenza dall’Europa e su quelli in arrivo dagli aeroporti americani.

Le compagnie aeree stanno cercando di riorganizzare i propri programmi e di offrire soluzioni alternative ai clienti coinvolti. Tuttavia, l’elevato numero di voli soppressi e la difficoltà nel riposizionamento degli equipaggi rendono complessa una ripresa immediata.

La giornata di domenica sarà quindi un nuovo banco di prova per il sistema aeroportuale americano. Dopo le migliaia di cancellazioni di venerdì e sabato, l’obiettivo resta quello di recuperare gradualmente la regolarità dei collegamenti e limitare ulteriori disagi ai passeggeri.