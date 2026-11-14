Zelensky rivela la proposta Usa: “Adesione alla Nato in cambio della cessione di territori”

AgenPress. Una svolta inedita emerge sul tavolo dei negoziati per porre fine al conflitto in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha rivelato che gli Stati Uniti hanno prospettato per la prima volta a Kiev la possibilità di entrare nella Nato in cambio del ritiro delle forze ucraine dai territori contesi nel Donbass.

“Gli americani hanno posto una questione: e se l’Ucraina entrasse nella Nato? L’Ucraina si ritirerebbe dal Donbass? È la prima volta che viene sollevata una proposta del genere”, ha dichiarato Zelensky durante un incontro con i giornalisti.

Secondo quanto riferito dal leader ucraino, l’ipotesi — emersa nel quadro dei recenti colloqui diplomatici di Abu Dhabi e degli incontri degli inviati dell’amministrazione Trump — riguarderebbe in particolare le regioni sud-orientali di Donetsk e Luhansk, parzialmente occupate dalle forze russe.

In cambio di un eventuale arretramento militare, Kiev pretende però un pacchetto blindato di garanzie internazionali:

Sicurezza collettiva: l’ingresso effettivo nell’Alleanza Atlantica e nell’Unione europea, accompagnato da impegni vincolanti ispirati agli articoli 4 e 5 del Trattato Nato.

Difesa e ricostruzione: il mantenimento di un esercito ucraino numeroso, ben equipaggiato e finanziato dagli alleati, oltre a un piano certo per la ricostruzione post-bellica.

Nessun riconoscimento giuridico: Zelensky ha ribadito un punto non negoziabile: Kiev non riconoscerà mai legalmente i territori occupati come parte della Federazione Russa.

Consapevole della portata storica e politica di un simile compromesso, Zelensky ha chiarito di non voler prendere decisioni unilaterali. Qualora i partner occidentali confermassero formalmente queste garanzie, la parola passerebbe direttamente ai cittadini: “Chiederò alla società ucraina cosa ne pensa: accettiamo o no? Non ho il diritto di prendere una decisione del genere da solo”.

Nonostante l’apertura di Washington, la strada verso un accordo resta in salita. Tra le condizioni principali poste finora dal Cremlino figura infatti proprio la rinuncia definitiva dell’Ucraina all’ingresso nella Nato, oltre alla richiesta di ridimensionare la presenza dell’Alleanza nell’Europa orientale.

Sul fronte militare, intanto, la pressione non accenna a diminuire. Zelensky ha avvertito che Mosca sta puntando tutto sulla campagna d’inverno per sfondare le linee difensive nel Donetsk — a partire dai combattimenti intorno a Kostyantynivka — e ha ribadito che la vera sicurezza del continente europeo passa esclusivamente attraverso l’integrazione nell’Ue e nella Nato.