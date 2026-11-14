Ciro Grillo rompe il silenzio: “Nessuna concessione, piuttosto in galera da innocente”

AgenPress. Per la prima volta dall’inizio della vicenda giudiziaria, Ciro Grillo decide di parlare pubblicamente. Condannato in primo grado a otto anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa italo-norvegese — fatti risalenti all’estate del 2019 in Sardegna — il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle ha affidato la propria versione a una lunga intervista rilasciata all’emittente ligure Telenord.

“Non farò mai alcuna concessione. Piuttosto vado in galera da innocente”, ha dichiarato il giovane genovese, respingendo con fermezza l’accusa di stupro e ribadendo che il rapporto consumato nella villa di Porto Cervo fosse consenziente.

Nel corso del colloquio televisivo, Grillo non ha però nascosto il proprio pentimento per la realizzazione dei filmati girati quella notte senza il consenso della ragazza: “Mi vergogno profondamente dei video, è stato un errore gravissimo, ma non c’è stata alcuna violenza”.

Un passaggio centrale dell’intervento ha riguardato l’impatto mediatico e politico del caso. Secondo l’imputato, il processo sarebbe stato fortemente condizionato dal clima politico dell’epoca — in particolare dalla caduta del primo governo Conte nell’estate del 2019 — e dall’esposizione pubblica legata al padre Beppe Grillo. “Anche il video diffuso da mio padre nel 2021, pur fatto per difendermi, ha finito per danneggiarmi”, ha osservato, puntando inoltre il dito contro l’avvocato di parte civile Giulia Bongiorno, oggi presidente della commissione Giustizia al Senato, accusata di aver alimentato un “assedio mediatico” intorno alla vicenda.

Le dichiarazioni televisive arrivano a pochi giorni dall’apertura del processo di secondo grado presso la Corte d’Appello di Sassari, iniziato giovedì 12 novembre. In primo grado, il 22 settembre 2025, il Tribunale di Tempio Pausania aveva inflitto 8 anni di carcere a Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, e 6 anni e mezzo a Francesco Corsiglia.

I giudici sassaresi hanno stabilito che il rito d’appello si svolgerà interamente a porte chiuse, accogliendo la richiesta delle parti civili per tutelare la riservatezza della vittima. L’udienza è stata aggiornata al 10 febbraio 2027, data in cui la Corte dovrà sciogliere due delicate eccezioni preliminari sollevate dai difensori per chiedere l’annullamento della sentenza di primo grado:

La firma mancante: la sentenza depositata a Tempio Pausania reca soltanto due delle tre firme del collegio giudicante, poiché uno dei magistrati estensori era stato nel frattempo trasferito ad altra sede.

Le videoregistrazioni: i legali contestano presunte violazioni della riforma Cartabia per la mancata videoregistrazione integrale delle udienze dibattimentali.

La sentenza d’appello è attesa entro l’estate del 2027.