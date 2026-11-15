SpaceX, impresa storica: recuperata per la prima volta una navicella spaziale. Starship catturata dai bracci meccanici della rampa di lancio

Il veicolo è rientrato sulla Terra dopo oltre 22 ore in orbita ed è stato agganciato con precisione dalle enormi braccia meccaniche della torre di lancio numero 2, in Texas. È la prima volta che SpaceX riesce a recuperare in questo modo una navicella spaziale proveniente dall’orbita terrestre. Fallito invece il recupero del razzo booster Super Heavy

AgenPress. SpaceX scrive una nuova pagina nella storia dell’esplorazione spaziale. Per la prima volta, l’azienda aerospaziale di Elon Musk è riuscita a recuperare una navicella spaziale direttamente sulla rampa di lancio, senza ricorrere a un ammaraggio o a un atterraggio tradizionale. Protagonista dell’impresa è Starship, il gigantesco veicolo spaziale che sabato 14 novembre è rientrato nell’atmosfera terrestre dopo oltre 22 ore trascorse in orbita. La navicella ha raggiunto la base di Starbase, nel Texas meridionale, e si è inserita con estrema precisione tra i due enormi bracci meccanici della torre di lancio numero 2. Un’operazione spettacolare, accolta dagli applausi e dalle grida di entusiasmo dei dipendenti di SpaceX presenti nella base. I bracci, soprannominati «chopsticks» (bacchette), hanno afferrato il veicolo durante la discesa, sostenendolo in posizione verticale.

Il recupero è arrivato al termine del quindicesimo volo di prova del sistema Starship, decollato venerdì 13 novembre dalla base texana. Durante la missione, il veicolo ha completato 14 orbite terrestri, rimanendo nello spazio per circa 22 ore. Nel corso del viaggio ha anche rilasciato 26 satelliti Starlink, destinati alla costellazione per la connessione Internet globale sviluppata da SpaceX. La fase più delicata è stata quella del rientro atmosferico. Starship ha dovuto attraversare gli strati dell’atmosfera resistendo alle temperature elevatissime generate dall’attrito, per poi dirigersi verso la base di partenza.

Nella fase finale il veicolo ha assunto una posizione verticale, riaccendendo tre dei suoi sei motori Raptor per rallentare la discesa e stabilizzarsi. A quel punto sono intervenuti i bracci meccanici della torre, che lo hanno afferrato con una manovra di precisione. «Mechazilla ha catturato Starship!», ha celebrato l’azienda, sottolineando la portata del risultato.

L’obiettivo di SpaceX è sviluppare un sistema di trasporto spaziale completamente riutilizzabile. Finora il recupero dei razzi e delle navicelle ha rappresentato una delle principali sfide dell’industria aerospaziale. La società aveva già dimostrato di poter recuperare il primo stadio Super Heavy attraverso i bracci meccanici della torre. La novità di questa missione è il successo del recupero della parte superiore del sistema, cioè la vera e propria navicella Starship, dopo un viaggio orbitale. La differenza è sostanziale: il veicolo deve rientrare da una quota molto più elevata, affrontare il calore estremo dell’atmosfera e raggiungere il punto di atterraggio con una precisione straordinaria. La possibilità di recuperare e riutilizzare entrambi gli elementi del sistema potrebbe ridurre sensibilmente i costi dei lanci spaziali e consentire missioni molto più frequenti.

La missione ha comunque registrato un problema nella fase di recupero del primo stadio Super Heavy. SpaceX aveva programmato di riportare anche il booster alla base texana, per effettuare una doppia cattura con i bracci meccanici. Ma il tentativo è stato interrotto dopo un’anomalia durante la discesa. Secondo quanto comunicato dall’azienda, alcuni motori hanno smesso di funzionare prima del previsto. Il sistema di guida ha rilevato che il razzo non si trovava nella posizione corretta e ha attivato la procedura automatica di autodistruzione. Il booster è quindi esploso sopra il Golfo del Messico. Il risultato resta comunque straordinario: sebbene la doppia cattura non sia riuscita, SpaceX ha centrato per la prima volta l’obiettivo più ambizioso del programma Starship, recuperando la navicella dopo un volo orbitale.

Il successo rappresenta un passaggio fondamentale anche per i programmi futuri di esplorazione spaziale. Elon Musk punta a trasformare Starship in un mezzo di trasporto capace di portare satelliti, merci e astronauti nello spazio, con l’obiettivo finale di raggiungere la Luna e successivamente Marte. Il progetto è particolarmente importante anche per la NASA, che ha scelto Starship come veicolo per il trasporto degli astronauti sulla superficie lunare nell’ambito del programma Artemis. La possibilità di riutilizzare rapidamente la navicella potrebbe rivoluzionare l’economia dei viaggi spaziali, rendendo possibili missioni più frequenti e meno costose. La strada, tuttavia, resta impegnativa. Saranno necessari ulteriori test per verificare l’affidabilità del sistema, migliorare il recupero del booster e perfezionare le operazioni di manutenzione e riutilizzo dei veicoli.

La riuscita della manovra è stata celebrata anche da Elon Musk, che ha rivolto i complimenti alla squadra di ingegneri e tecnici impegnati nello sviluppo di Starship. Anche il numero uno della NASA, Jared Isaacman, ha salutato positivamente il risultato, definendolo un momento quasi magico e un ulteriore passo verso il ritorno dell’uomo sulla Luna. Dopo anni di sperimentazioni, esplosioni e miglioramenti tecnologici, SpaceX ha dunque raggiunto un traguardo che potrebbe cambiare il futuro dell’industria spaziale. La navicella è tornata esattamente nel luogo da cui era partita, dopo aver viaggiato intorno alla Terra. E soprattutto non è finita in mare: è stata letteralmente afferrata al volo dalla sua stessa torre di lancio. Una dimostrazione spettacolare delle potenzialità della tecnologia sviluppata dall’azienda americana.