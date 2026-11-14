Università telematiche: Ministero sollecita verifiche su modalità svolgimento esami

AgenPress. Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), guidato dal Ministro Anna Maria Bernini, ha chiesto all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) di avviare tempestivamente verifiche sulle modalità di svolgimento degli esami presso tutti gli atenei telematici.

La richiesta arriva al termine di un’istruttoria avviata dal Ministero nell’ottobre scorso, a seguito di alcune segnalazioni ricevute da università telematiche relative allo svolgimento di esami a distanza presso altri atenei. Il MUR ha quindi richiesto formalmente alle università interessate chiarimenti e informazioni sulle modalità di svolgimento delle prove.

Alla luce degli elementi acquisiti, il Ministero ha trasmesso una nota all’Anvur, sollecitando l’avvio delle attività di verifica, nel pieno rispetto dell’autonomia decisionale e funzionale dell’Agenzia.

L’ANVUR, nell’ambito delle proprie competenze, è chiamata a valutare la qualità della didattica, l’organizzazione degli atenei e i servizi agli studenti. Le attività di verifica possono riguardare anche l’idoneità delle sedi d’esame e le modalità di organizzazione e svolgimento delle prove, nell’ambito delle procedure di accreditamento periodico delle università.