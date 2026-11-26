AgenPress. Giunta alla 38ª edizione e posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la storica manifestazione dell’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma rinnova uno degli appuntamenti più attesi della solidarietà natalizia, che da oltre 55 anni vede AIL al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie.

Con un contributo minimo associativo di 15 euro sarà possibile ricevere la tradizionale Stella di Natale, fiore simbolo delle festività; in molte piazze sarà inoltre disponibile anche la dolce stella “Sogni di cioccolato AIL” di finissimo cioccolato al latte e fondente con nocciole, anch’essa proposta con un contributo minimo associativo di 15 euro .

Per conoscere le piazze in cui incontrare i 18.000 volontari AIL dal 4 all’8 dicembre, è possibile consultare il sito www.ail.it oppure chiamare il numero 06 7038 6060 , attivo dal 1° dicembre, dalle ore 9 alle 17.

Scegliere le Stelle di Natale AIL e i Sogni di cioccolato AIL significa contribuire concretamente a sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti con tumori del sangue, affinché i progressi della medicina possano tradursi in nuove opportunità di cura e in una migliore qualità di vita per adulti e bambini.

In oltre 55 anni di attività, AIL ha accompagnato i grandi progressi dell’Ematologia italiana, sostenendo la ricerca scientifica e promuovendo servizi di assistenza sempre più vicini alle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie. I risultati raggiunti in ambito scientifico e lo sviluppo di terapie innovative, sempre più efficaci e mirate, hanno migliorato le possibilità di diagnosi e cura di molte malattie del sangue.

È fondamentale proseguire su questa strada, investendo con continuità nella ricerca per accelerare gli studi, sviluppare nuove terapie e rendere queste patologie sempre più curabili.

Accanto alla ricerca, resta centrale l’impegno per garantire ai pazienti e ai loro familiari un sostegno concreto in ogni fase della malattia. Attraverso il lavoro quotidiano delle 83 sezioni provinciali e di migliaia di volontari, AIL collabora con i Centri di Ematologia di tutta Italia per rafforzare la continuità assistenziale e terapeutica e rispondere ai bisogni di chi affronta un tumore del sangue.

Nel corso degli anni, la manifestazione Stelle di Natale AIL ha contribuito a realizzare e sostenere importanti progetti di ricerca e assistenza, dando voce ai progressi dell’Ematologia e ai risultati raggiunti nella lotta contro i tumori del sangue.

L’iniziativa si realizza grazie all’impegno e alla generosità di migliaia di volontari e al lavoro delle sezioni territoriali dell’Associazione, presenti in tutta Italia.

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