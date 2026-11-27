AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è a Bruxelles per partecipare alla riunione straordinaria del Consiglio europeo. Ieri, insieme al Presidente della Romania, Nicușor Dan, ha co-presieduto una riunione dei Leader del gruppo “Amici della Coesione”. Successivamente, il Presidente Meloni ha tenuto un punto stampa.

Domanda: Buongiorno. Prima di andare sul consiglio, volevamo chiedere… Oggi state pubblicate le ultime parole di Gianni De Gennaro. Volevamo chiederle un commento e se sarà i suoi funerali.

Presidente Meloni: Sui funerali non le so ancora rispondere, però in ogni caso mi sono accertata che ci fosse il Sottosegretario Mantovano in rappresentanza di Palazzo Chigi. Dopodiché, da qui a lunedì cerco di capire se e come si può incastrare. Sulla vicenda, l’ho già detto e ribadisco, penso che sia una questione che ha scioccato tutti, chiaramente ha scioccato anche me. Le sue parole anche ci colpiscono molto, però io penso che la cosa più seria che possiamo fare in questo momento sia aiutare le diverse procure che stanno lavorando su vari fronti su tutta questa vicenda, perché si riesca a fare chiarezza. Non credo che il gioco delle tifoserie, in questa fase, sia quello che aiuta di più a dipanare una nebbia che va dipanata in tutta la vicenda che ruota attorno specificamente alla questione della strage di Via D’Amelio. E lei può immaginare quanto per me sia fondamentale che si arrivi alla verità, non solo per Paolo Borsellino, per l’Italia nel suo complesso. Chiaramente – ripeto – per l’uomo che Gianni De Gennaro era, per il servitore delle istituzioni che Gianni De Gennaro era, è una cosa che ha fatto tanto male e ovviamente non possiamo che ribadire la solidarietà alla sua famiglia e partecipare al loro dolore.

Domanda: Oggi è la prima tappa di questo dialogo – o scontro – sul bilancio che forse finirà a dicembre. L’Italia si presenta qui con un saldo netto negativo nel bilancio che è aumentato. Come lo diciamo i frugali e come può essere un exit strategy per uscire da questo cul de sac.

Presidente Meloni: L’Italia si presenta qui con un deficit, si presenta qui con un no. Voglio essere chiara. Noi non siamo disposti aa apporre la nostra firma sotto un bilancio in forza del quale dovremo dare di più per ricevere di meno. Semplice. Quindi secondo me siamo anni luce da una soluzione a questo problema. E lo dico anche per chiarire sulla tempistica, perché io sono stata chiara anche in passato: sappiamo che c’è una comune spinta a trovare una soluzione entro la fine di dicembre, ma non faccio decidere questo dossier dalla tempistica. Io non ho una linea di confine di natura temporale, ho delle condizioni. E quando l’accordo sarà un accordo che considero valido e giusto per l’Italia, allora firmerò. Prima non sono disponibile a firmare niente. Dov’è che si deve lavorare? Questo tema che le ho sintetizzato è il principale. C’è una questione legata alle risorse proprie, che impattano sull’Italia più di quanto impattino nei confronti di altre Nazioni. C’è un tema, senza entrare nelle questioni tecniche, di criteri che vengono utilizzati nel riparto che finiscono per penalizzare o che rischiano di penalizzare l’Italia. E tutto questo deve avere un riequilibrio. Dopodiché, c’è tutta la vicenda della coesione, della PAC e di politiche che, secondo noi, non si possono sacrificare per finanziare nuove priorità sulle quali abbiamo dato e stiamo dando battaglia. Questa mattina alla riunione del gruppo Amici della Coesione, è stato chiesto a me e al Presidente romeno Nicușor Dan di rappresentare il gruppo, che – come lei sa – raccoglie ormai 17 Paesi, nella riunione che ci sarà nel pomeriggio con il Presidente Costa, che farà una serie di riunioni a gruppi di Paesi. Vediamo se si faranno dei passi in avanti, ma se lei me lo chiede oggi, non sono ottimista.

Domanda: Presidente, gli attacchi ucraini in Libia. Ha registrato il timore per un’escalation nel Mediterraneo e teme che, di fronte a un’eventuale escalation di quel tipo, possano essere pregiudicati anche a livello europeo i sostegni a Kiev?

Presidente Meloni: Lei conosce la mia posizione sull’Ucraina, lei conosce il mio sostegno e il sostegno italiano all’Ucraina, ma penso che la guerra non si debba e non si possa allargare al Mediterraneo. Penso che su questo dobbiamo essere molto chiari, che dobbiamo essere – come lo siamo stati anche in questi giorni – chiari con i nostri amici ucraini e dobbiamo essere chiari anche con i nostri partner. Dopodiché, io non legherei la questione delle risorse. Penso che dobbiamo anche fare del nostro meglio per continuare ad aiutare l’Ucraina a difendersi, però dobbiamo anche difendere la sicurezza dei nostri confini e dei nostri cittadini. Su questo sono stata e intendo continuare a essere molto chiara nei confronti del presidente Zelensky e dell’Ucraina.

Domanda: Ha visto che il Presidente Tango dell’ANM le ha risposto e ha espresso rammarico per il fatto che lei non andrà al loro congresso e per la posizione sulla questione degli aumenti. Ha una risposta da dare?

Presidente Meloni: Guardi sì, ho una risposta da dare perché mi ha colpito che il Presidente Tango dica, nella sua risposta, che loro mi avevano invitato per avere un confronto e hanno ricevuto di risposta un attacco. Ora, vede, è un po’ difficile confrontarsi quando qualsiasi cosa si dica, su cui non si è d’accordo, diventa un attacco. Io ho semplicemente segnalato che sono molto rammaricata per tutta questa vicenda, che, in coscienza, non intendo firmare e non firmerò un provvedimento che dice che, in una fase come questa, bisogna spendere milioni di euro per degli arretrati di persone che già hanno degli stipendi dignitosi. E che, ovviamente, non essendo io un ipocrita, se fossi andata al Congresso avrei segnalato questa materia, e quindi sarebbe diventato un attacco. E io non voglio creare questa polemica. Quindi il mio passo indietro in realtà è un tentativo di evitare ulteriori polemiche su una questione, però, sulla quale non intendo tornare indietro e non intendo cambiare posizione. Perché non saprei come giustificarlo nei confronti degli italiani con tutti i problemi che noi abbiamo in questo momento. Quindi ho preferito dire – poiché mi conosco e non sono una persona che viene e tace quelle che sono le difficoltà, e non voglio che poi il giorno dopo si dica “la Meloni è venuta al Congresso e ha attaccato” – non voglio attaccare, voglio fare un passo indietro e sperare che ci sia un momento più adeguato per potersi confrontare sullo stato della giustizia, materia sulla quale sono come sempre molto molto interessata e attenta.

Domanda: Presidente mi scusi, sulla manovra sarebbe emerso un suo disappunto con gli alleati per il numero degli emendamenti e poi sul superbonus se si torna allo status quo.

Presidente Meloni: Sul superbonus stiamo ancora lavorando, non posso darle una risposta precisa. Sul numero degli emendamenti, tutto quello che serve per migliorare la manovra anche da parte della maggioranza è utile, però ovviamente noi abbiamo anche delle tempistiche che vogliamo rispettare. È una manovra sulla quale secondo me abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma abbiamo continuato a fare un ottimo lavoro anche in questi giorni, anche nell’ultima riunione che abbiamo fatta ieri. C’è grande convergenza nella maggioranza. Stiamo piano piano dipanando tutte le matasse, stiamo cercando le soluzioni migliori a ogni problema, e i problemi sono molti. Abbiamo avviato anche una serie di interlocuzioni, avrà visto con i Comuni. Insomma, stiamo cercando anche lì di cercare altre soluzioni per qualche altra risorsa che possa aiutare i Comuni. Quindi stiamo facendo un lavoro anche di confronto, di dialogo che secondo me sta dando dei risultati ottimi. In questo c’è anche, ovviamente, il lavoro del Parlamento, c’è anche il lavoro dei parlamentari della maggioranza, però a un certo punto bisognerà tirare le somme e a quel punto la maggioranza dovrà andare, secondo me, avanti il più possibile in modo spedito, col Parlamento e compatto, perché noi dobbiamo licenziare la legge di bilancio per il bene di tutti i beneficiari dei provvedimenti che abbiamo inserito nella manovra. Vi ringrazio e buon lavoro.