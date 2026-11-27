AgenPress. Nessun ritardo da parte delle Regioni nell’approvazione dell’Atto di indirizzo per il rinnovo degli Accordi Collettivi Nazionali che disciplinano i rapporti con i Medici di medicina generale, i Pediatri di libera scelta e i Medici specialisti ambulatoriali, veterinari e altre professionalità sanitarie.

Il documento, che definisce le linee di indirizzo per la contrattazione dei tre settori della medicina convenzionata per il triennio 2025-2027, è infatti stato approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità il 4 novembre scorso e immediatamente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le Regioni restano fiduciose che arrivi presto il parere del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, necessario per completare l’iter che consentirà l’apertura del negoziato per il triennio 2025-2027.

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo del 23 giugno 2026 con la medicina convenzionata sul funzionamento delle Case della Comunità, le Regioni avevano infatti assunto l’impegno di procedere con rapidità alla predisposizione dell’Atto di indirizzo. In questa prospettiva, a partire dal mese di settembre è stata avviata un’ampia fase di ascolto delle Organizzazioni sindacali rappresentative dei professionisti convenzionati.

Si tratta di un impegno che le Regioni hanno perseguito con convinzione e senso di responsabilità, consapevoli che il rinnovo degli Accordi entro la naturale scadenza costituisce una condizione essenziale per garantire un’adeguata valorizzazione economica e professionale dei professionisti convenzionati che ogni giorno assicurano un contributo fondamentale al funzionamento e alla tenuta del Servizio sanitario nazionale.